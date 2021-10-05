Боевики напали на военный отряд в Буркина-Фасо, убили 14 солдат

Большая группа вооруженных боевиков убила 14 солдат Буркина-Фасо во время нападения на военный отряд недалеко от города Йиргу.

Источник: Reuters

Детали: Семь человек были ранены.

Как отмечается, ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение.

Йиргу находится в центрально-северной провинции Санматенга - районе, захваченном повстанцами-джихадистами, связанными с "Аль-Каидой" и "Исламским государством". Он стал местом очередной засады боевиков в июне, когда были убиты не менее 15 полицейских, чье подразделение посетило город с миссией по оказанию помощи после предыдущего нападения со стороны боевиков.

Напомним: В начале августа 30 человек, в том числе 15 солдат, погибли в результате, вероятно, нападения джихадистов на деревни в Буркина-Фасо недалеко от границы с Нигером.