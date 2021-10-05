"Слуги народа" удалили Разумкова из своих чатов

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что его удалили из фракционных чатов "Слуги народа".

Источник: Разумков на брифинге в парламенте

Детали: Спикер сказал, что он не очень общался в этих чатах с коллегами, но больше получал из них информацию.

Перед этим народные депутаты по инициативе фракции "Слуга народа" и двух парламентских групп отстранили Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний на 2 дня.

Его могут отправить в отставку в четверг 7 октября.

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