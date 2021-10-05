"Слуги народа" удалили Разумкова из своих чатов
Вторник, 5 октября 2021, 13:33
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что его удалили из фракционных чатов "Слуги народа".
Источник: Разумков на брифинге в парламенте
Детали: Спикер сказал, что он не очень общался в этих чатах с коллегами, но больше получал из них информацию.
Перед этим народные депутаты по инициативе фракции "Слуга народа" и двух парламентских групп отстранили Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний на 2 дня.
Его могут отправить в отставку в четверг 7 октября.
Предыстория:
- 30 сентября фракция "Слуга народа" инициировала сбор подписей за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Глава фракции Давид Арахамия объяснил такой шаг "регламентной войной", развязанной Разумковым, и различием во взглядах.
- 2 октября нардепы "Слуги народа" на "выездном заседании" в Трускавце собрали необходимые подписи за отставку Разумкова и договорились уже 4 октября приступить к процедуре отзыва действующего спикера.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Разумков должен был поддерживать позицию партии в вопросе санкций или борьбы с олигархами, но он пошел другим путем и вызвал много вопросов у фракции "Слуга народа". Несмотря на то, что спикер должен сохранять нейтралитет, президент упрекнул его за то, что тот перестал быть членом его команды.
- Зеленский также сказал, что у Разумкова "другие политические взгляды", чем у 73% украинских избирателей, поэтому он не должен занимать должность.
- Основным кандидатом на должность главы Верховной Рады рассматривают первого вице-спикера Руслана Стефанчука.