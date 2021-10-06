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"Слуга народа": Повестка дня ВР нелегитимна

Среда, 6 октября 2021, 10:22
Фото с сайта ВР

Фракция "Слуги народа" считает, что нынешняя повестка дня Верховной Рады, размещенная на сайте парламента, нелегитимна, поскольку спикер так и не собрал согласительный совет для ее принятия.

Источник: пресс-секретарь "СН" Юлия Палийчук в Telegram

Прямая речь Палийчук: "Наша фракция считает, что заявление председателя ВР о необходимости трех дней для технической подготовки заседания Согласительного совета, это просто затягивание времени.

По нелегитимной повестке дня мы не будем проводить заседание, поэтому наша фракция предложила другой вариант, который не требует предварительного утверждения".

Детали: По ее словам, речь идет о вопросах, которые не требуют внесения в повестку дня. Это постановления, связанные с переименованием населенных пунктов, проведением выборов, изменение границ населенных пунктов, разнообразные ратификации и тому подобное.

Палийчук добавила, что также в среду рассмотрят вопрос, кто будет вести заседание 7 октября, когда будут отзывать Дмитрия Разумкова с должности председателя ВР.

Фракция предлагает, чтобы это был депутат от "СН" Даниил Гетманцев.

"Слуга народа" также ожидает, что оппозиция в среду будет пытаться блокировать ее работу и не оставит попыток отозвать председательствующего на заседании Рады.

Предыстория

  • Фракция "Слуга народа" и группа "Доверие" инициировали проведение во вторник согласительного совета для составления повестки дня работы парламента на 5-8 октября.
  • 5 октября Верховная Рада на 2 дня отстранила от ведения заседаний председателя парламента Дмитрия Разумкова и планирует 7 октября вообще отправить его в отставку.

Украинская правда
Темы: Слуга народаВерховная Рада
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