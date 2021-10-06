"Слуга народу": Порядок денний ВР нелегітимний

Фракція "Слуги народу" вважає, що нинішній порядок денний Верховної Ради, розміщений на сайті парламенту нелегітимний, бо спікер так і не зібрав погоджувальну раду для його ухвалення.



Джерело: речниця "СН" Юлія Палійчук у Telegram

Пряма мова Палійчук: "Наша фракція вважає, що заява голови ВР про необхідність трьох днів для технічної підготовки засідання Погоджувальної ради, є просто затягуванням часу.



За нелегітимним порядком денним ми не будемо проводити засідання, тому наша фракція запропонувала інший варіант, який не вимагає попереднього затвердження".

Деталі: За її словами, мова йде про питання, які не потребують внесення в порядок денний. Це постанови, пов’язані з перейменуванням населених пунктів, проведенням виборів, зміни меж населених пунктів, різноманітні ратифікації тощо.



Палійчук додала, що також у середу розглянуть питання, хто вестиме засідання 7 жовтня, коли відкликатимуть Дмитра Разумкова з посади голови ВР.

Фракція пропонує, щоб це був депутат від "СН" Данило Гетманцев.



"Слуга народу" також очікує, що опозиція у середу намагатиметься блокувати її роботу й не полишить спроб відкликати головуючого на засіданні Ради.

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