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"Слуга народу": Порядок денний ВР нелегітимний

Середа, 6 жовтня 2021, 10:22
Фото з сайту ВР

Фракція "Слуги народу" вважає, що нинішній порядок денний Верховної Ради, розміщений на сайті парламенту нелегітимний, бо спікер так і не зібрав погоджувальну раду для його ухвалення.

Джерело: речниця "СН" Юлія Палійчук у Telegram

Пряма мова Палійчук: "Наша фракція вважає, що заява голови ВР про необхідність трьох днів для технічної підготовки засідання Погоджувальної ради, є просто затягуванням часу.

За нелегітимним порядком денним ми не будемо проводити засідання, тому наша фракція запропонувала інший варіант, який не вимагає попереднього затвердження".

Деталі: За її словами, мова йде про питання, які не потребують внесення в порядок денний.  Це постанови, пов’язані з перейменуванням населених пунктів, проведенням виборів, зміни меж населених пунктів, різноманітні ратифікації тощо.

Палійчук додала, що також у середу розглянуть питання, хто вестиме засідання 7 жовтня, коли відкликатимуть Дмитра Разумкова з посади голови ВР.

Фракція пропонує, щоб це був депутат від "СН" Данило Гетманцев.

"Слуга народу" також очікує, що опозиція у середу намагатиметься блокувати її роботу й не полишить спроб відкликати головуючого на засіданні Ради.  

Передісторія: 

  • Фракція "Слуга народу" і група "Довіра" ініціювали проведення у вівторок погоджувальної ради для складання порядку денного роботи парламенту на 5-8 жовтня.
  • 5 жовтня Верховна Рада відсторонила від ведення засідань голову парламенту Дмитра Разумкова і планує 7 жовтня взагалі відправити його у відставку.

Українська правда
Теми: Слуга народуВерховна Рада


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