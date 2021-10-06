Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуга народу": Порядок денний ВР нелегітимний

Середа, 6 жовтня 2021, 10:22
Слуга народу: Порядок денний ВР нелегітимний
Фото з сайту ВР

Фракція "Слуги народу" вважає, що нинішній порядок денний Верховної Ради, розміщений на сайті парламенту нелегітимний, бо спікер так і не зібрав погоджувальну раду для його ухвалення.

Джерело: речниця "СН" Юлія Палійчук у Telegram

Пряма мова Палійчук: "Наша фракція вважає, що заява голови ВР про необхідність трьох днів для технічної підготовки засідання Погоджувальної ради, є просто затягуванням часу.

За нелегітимним порядком денним ми не будемо проводити засідання, тому наша фракція запропонувала інший варіант, який не вимагає попереднього затвердження".

Деталі: За її словами, мова йде про питання, які не потребують внесення в порядок денний.  Це постанови, пов’язані з перейменуванням населених пунктів, проведенням виборів, зміни меж населених пунктів, різноманітні ратифікації тощо.

Палійчук додала, що також у середу розглянуть питання, хто вестиме засідання 7 жовтня, коли відкликатимуть Дмитра Разумкова з посади голови ВР.

Фракція пропонує, щоб це був депутат від "СН" Данило Гетманцев.

"Слуга народу" також очікує, що опозиція у середу намагатиметься блокувати її роботу й не полишить спроб відкликати головуючого на засіданні Ради.  

Передісторія: 

  • Фракція "Слуга народу" і група "Довіра" ініціювали проведення у вівторок погоджувальної ради для складання порядку денного роботи парламенту на 5-8 жовтня.
  • 5 жовтня Верховна Рада відсторонила від ведення засідань голову парламенту Дмитра Разумкова і планує 7 жовтня взагалі відправити його у відставку.

Українська правда
Теми: Слуга народуВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
Слуга народу
Київський онкоцентр переплачує за унітази і фарбу на ремонті за 70 млн
Під наглядом "слуг народу". Як у лікарнях Київщини розподіляють мільйони та воюють за вплив і до чого тут Дубінський
"Слуга" Слюсарєв після вторгнення став власником заводу "Рапід" і фірм у трьох країнах – ЗМІ
Останні новини
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
Усі новини...
Реклама: