В воскресенье в центре Киева перекроют ряд улиц

В воскресенье в первой половине дня на ряде улиц в центре Киева будет перекрыто движение транспорта.

Источник: Патрульная полиция Украины

Детали: 10 октября в связи с проведением массового спортивного мероприятия с 06:00 до 13:00 будет перекрыто движение автотранспорта на: