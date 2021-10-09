В воскресенье в центре Киева перекроют ряд улиц
Суббота, 9 октября 2021, 11:39
В воскресенье в первой половине дня на ряде улиц в центре Киева будет перекрыто движение транспорта.
Источник: Патрульная полиция Украины
Детали: 10 октября в связи с проведением массового спортивного мероприятия с 06:00 до 13:00 будет перекрыто движение автотранспорта на:
- улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой)
- Арсенальной площади;
- улицы Ивана Мазепы;
- Площади Славы;
- улице Лаврской;
- улице Запечерной;
- аллее Героев Крут;
- Парковой дороге;
- Петровской аллее.
Украинская правда