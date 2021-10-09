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В воскресенье в центре Киева перекроют ряд улиц

Суббота, 9 октября 2021, 11:39
В воскресенье в центре Киева перекроют ряд улиц

В воскресенье в первой половине дня на ряде улиц в центре Киева будет перекрыто движение транспорта.

Источник: Патрульная полиция Украины

Детали: 10 октября в связи с проведением массового спортивного мероприятия с 06:00 до 13:00 будет перекрыто движение автотранспорта на:

  • улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой)
  • Арсенальной площади;
  • улицы Ивана Мазепы;
  • Площади Славы;
  • улице Лаврской;
  • улице Запечерной;
  • аллее Героев Крут;
  • Парковой дороге;
  • Петровской аллее.
 

Украинская правда

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Темы: Киевтранспорт
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