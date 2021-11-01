В МИД ответили Лаврову по поводу "попыток Украины втянуть Россию в силовые действия"

В МИД Украины в ответ на последние комментарии главы МИД России Сергея Лаврова заявили, что "Украина пытается втянуть Россию в дипломатический процесс".

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Олега Николенко, который получила "Европейская правда".

Николенко отреагировал на слова Лаврова, что Россия якобы наблюдает попытки украинской власти "создать провокационную ситуацию и втянуть Москву в силовые действия".

"За семь лет жители временно оккупированных территорий Донбасса уже увидели достаточно российских силовых действий, горя и разрухи. Именно поэтому наше государство постоянно предлагает шаги по сдвигу с места мирного урегулирования. А Российская Федерация игнорирует их под разными предлогами", - отметил Николенко.

По его словам, Украина призывает РФ наконец прекратить мыслить категориями войны и ожидает добросовестного выполнения ею договоренностей саммита лидеров Нормандского формата, достигнутых в Париже в декабре 2019 года.

"Речь об отводе сил и средств от линии разграничения, соблюдении режима прекращения огня, разблокировании работы КПВВ, обеспечении безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины, в том числе и на временно оккупированной территории, и выполнении других положений итогового документа", - отметил Николенко.

Он подчеркнул, что Украина готова к дальнейшей встрече в Нормандском формате без условий, чтобы двигаться дальше.

"Надеемся, что на такую ​​встречу согласится и Россия. В то же время украинская сторона оставляет за собой право ответа на наступательные действия, обстрелы, вооруженные провокации, как это предусмотрено дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года", - отметил представитель МИД.

26 октября 2021 года по приказу главнокомандующего Вооруженными силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения ООС впервые применили разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар".

В МИД Германии заявили, что обеспокоены тем, что все стороны противостояния используют беспилотники. Об "обеспокоенности" заявили и во Франции.

В США, в свою очередь, подчеркнули, что Россия лжет о том, что Украина "Байрактаром" обостряет ситуацию.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Вооруженные силы используют имеющееся у них вооружение для защиты суверенитета и территориальной целостности государства и только в ответ на нарушение режима тишины на Донбассе со стороны противника.