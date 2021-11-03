Война на Донбассе: Оккупанты 7 раз нарушали "тишину", использовали запрещенное оружие

2 ноября со стороны оккупантов на Донбассе было 7 нарушений режима прекращения огня, из них дважды - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Источник: штаб ООС

Детали: В направлении Павлополя и Новозвановки противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Возле Причепиловки враг дважды стрелял из минометов калибра 120 мм.

Недалеко от Новолуганского российские наемники открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Майорска оккупанты дважды дистанционно миновали территории ПОМ-2 (противопехотная осколочная мина натяжного действия).

Как сообщается, украинские военные открывали ответный огонь.

Напомним: 2 ноября в зоне проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Сергей Елисеев.