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Война на Донбассе: Оккупанты 7 раз нарушали "тишину", использовали запрещенное оружие

Среда, 3 ноября 2021, 06:23
Война на Донбассе: Оккупанты 7 раз нарушали тишину, использовали запрещенное оружие
STR/AFP via Getty Images

2 ноября со стороны оккупантов на Донбассе было 7 нарушений режима прекращения огня, из них дважды - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Источник: штаб ООС

Детали: В направлении Павлополя и Новозвановки противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Возле Причепиловки враг дважды стрелял из минометов калибра 120 мм.

Недалеко от Новолуганского российские наемники открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Майорска оккупанты дважды дистанционно миновали территории ПОМ-2 (противопехотная осколочная мина натяжного действия).

Как сообщается, украинские военные открывали ответный огонь.

Напомним: 2 ноября в зоне проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Сергей Елисеев.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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