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Вакцинация в Украине: количество прививок за сутки приблизилось к рекорду

Среда, 3 ноября 2021, 07:51
Вакцинация в Украине: количество прививок за сутки приблизилось к рекорду
фото: КГГА

В течение дня 2 ноября прививки против коронавируса сделали более 310 тысяч украинцев, что колеблется в рамках рекордов с начала кампании по вакцинации.

Источник: Минздрав

Детали: За сутки 310 439 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 229 100 человек, полностью иммунизированы – 81 339 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 10 682 752 человека, из них получили одну дозу – 10 682 750 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 596 587 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).

В общей сложности проведено 18 279 337 прививок.

В Минздраве напоминают, что 93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - не вакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

Напомним: В течение дня 29 октября прививки против коронавируса сделали более 317 тысяч украинцев, что является самым большим количеством от начала кампании по вакцинации.

Между тем, утром 3 ноября в столице на площади возле Верховной Рады начался марш за права или так называемый марш "антивакцинаторов".

Центр противодействия дезинформации СНБО по результатам анализа информационного поля Telegram-каналов Украины подтвердил информационную операцию РФ, направленную на уменьшение уровня вакцинации и рост числа смертей.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус
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