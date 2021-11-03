Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вакцинация в Украине: количество прививок за сутки приблизилось к рекорду

Среда, 3 ноября 2021, 08:51
фото: КГГА

В течение дня 2 ноября прививки против коронавируса сделали более 310 тысяч украинцев, что колеблется в рамках рекордов с начала кампании по вакцинации.

Источник: Минздрав

Детали: За сутки 310 439 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 229 100 человек, полностью иммунизированы – 81 339 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 10 682 752 человека, из них получили одну дозу – 10 682 750 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 596 587 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).

В общей сложности проведено 18 279 337 прививок.

В Минздраве напоминают, что 93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - не вакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

Напомним: В течение дня 29 октября прививки против коронавируса сделали более 317 тысяч украинцев, что является самым большим количеством от начала кампании по вакцинации.

Между тем, утром 3 ноября в столице на площади возле Верховной Рады начался марш за права или так называемый марш "антивакцинаторов".

Центр противодействия дезинформации СНБО по результатам анализа информационного поля Telegram-каналов Украины подтвердил информационную операцию РФ, направленную на уменьшение уровня вакцинации и рост числа смертей.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский ввел новых министров в СНБО и нашел замену Резникову в ТКГ

Разумков назвал количество депутатов, которые войдут в его объединение

Румыния попросила Украину отказаться от признания "молдавского языка"

Зеленский дал должность Кинаху, хотя тот поддерживал "Харьковские соглашения" с РФ

В "Слуге народа" пригрозили нардепам, желающим объединится с Разумковым

фотоГенерал Павловский вышел из СИЗО: 16 миллионов залога собрал фонд Порошенко

Все новости...
вакцинация
В Киеве стартовал Марш "антивакцинаторов"
У Зеленского хотят видеть 350 тысяч вакцинированных украинцев ежедневно
Рада планирует усилить ответственность за подделку справок о вакцинации
Последние новости
00:40
США созывают встречу глав МИД обсудить вакцинацию в мире
23:50
Порошенко "очень приятны" последние рейтинги, но он еще не решил, пойдет ли в президенты
23:11
Фискалы обыскивали Криворожский горсовет из-за хищения бюджета
22:38
Следствие ищет бывшего главного врача инфекционной больницы, где в пожаре погибли 4 человека
22:11
Экономические новости 5 ноября: новый руководитель таможни, скандалы вокруг Подольского моста
22:07
На новогодние праздники горнолыжные курорты будут работать только для COVID-вакцинированных
21:42
Дания задержала российское научное судно
21:22
Зеленский ввел новых министров в СНБО и нашел замену Резникову в ТКГ
21:16
Ляшко: больница "Феофания" станет открытой для "простых людей"
21:05
Новости 5 ноября: объединение Разумкова, антиолигархический закон
Все новости...