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Довыборы в Раду: на обоих округах посчитали голоса – победили "слуги"

Среда, 3 ноября 2021, 10:31
зеленский и войцеховский, фото ОП

На избирательном округе №197 Черкасской области посчитали все голоса – победил Войцеховский Виталий.

Источник: ЦИК

Детали: Кандидат от "Слуги народа" набрал 46,95% голосов избирателей – за него голосовали почти 15,5 тысячи человек.

На втором месте самовыдвиженец Владислав Голуб набрал 25,44% поддержки.

Экс-политзаключенный Роман Сущенко от "ЕС" набрал 8,4%.

 

В избирательном округе №184 в Херсонской области также победил кандидат от партии власти Сергей Козырь, набрав 64,38%.

Напомним: За 10 дней до выборов президент Владимир Зеленский с Войцеховским осматривал Золотоношу.

30 марта Верховная Рада лишила депутатских полномочий "слугу народа" и бывшего шоумена Александра Скичко, назначенного главой Черкасской ОГА.

Украинская правда
Темы: ЦИКЧеркасская областьСлуга народа
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