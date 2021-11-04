Судья "принимала решения", не будучи на рабочем месте – ГБР

ГБР разоблачило судью и работников Лисичанского городского суда в Луганской области на махинациях с принятием судебных решений. Судья, будучи за городом, получала зарплату, а от ее имени принимались решения.

Источник: ГБР

Детали: По предварительной информации, во время отсутствия на рабочем месте одной судьи от ее имени принимались судебные решения. Эти "определения" затем официально вносились в автоматизированную систему документооборота.

К тому же, судье, которая находилась за пределами города, начислялась и выплачивалась заработная плата.

3 ноября работники ГБР провели обыски в горсуде для получения дополнительных доказательств.

В ходе обысков изъяли судебные дела, табель учета рабочего времени, мобильные телефоны, компьютерную технику, которые будут отправлены для проведения экспертизы.

Дело открыли по трем статьям УКУ:

"Незаконное вмешательство в работу автоматизированных систем в органах и учреждениях системы правосудия, совершенные по предварительному сговору группой лиц";

"Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц";

"Служебный подлог".

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.