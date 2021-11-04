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Авиакатастрофа под Иркутском: на борту было больше людей - росСМИ

Четверг, 4 ноября 2021, 11:54

В российском министерстве по чрезвычайным ситуациям уточнили, что на борту самолета Ан-12, разбившегося 3 ноября неподалеку от Иркутска, находились 9 человек.

Источник: российское новостное агентство "Интерфакс" со ссылкой на первого замначальника управления МЧС в Иркутской области Андрея Рябоволова

Прямая речь: "По уточненным данным, полученным от представителя авиакомпании "Гродно", на борту воздушного судна находилось девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающих груз. В ходе проведения поисково-спасательных работ были обнаружены погибшими шесть человек. Доставлены в Иркутское областное бюро судебно-медицинской экспертизы"

Детали: По его словам, к ликвидации последствий крушения привлеxtyj 296 спасателей и 76 единиц техники.
Кроме того, Рябоволов добавил, что на борту было 4 граждан РФ, 3 - Беларуси и 2 из Украины, подтвердив информацию украинского Министерства иностранных дел.

Российские правоохранители приступили к производству по уголовной статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспортного средства. Среди версий причины аварии рассматривают техническую неисправность, неблагоприятные погодные условия и ошибку экипажа.

Что было раньше: Белорусский транспортный самолет Ан-12 разбился 3 ноября около 13:45 (по киевскому времени) вблизи Иркутска в России. Вскоре в украинском МИД подтвердили, что на борту находились два гражданина Украины.

Темы: катастрофыавиаРосcияМИД
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