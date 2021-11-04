Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Авиакатастрофа под Иркутском: на борту было больше людей - росСМИ

Четверг, 4 ноября 2021, 10:54
Авиакатастрофа под Иркутском: на борту было больше людей - росСМИ

В российском министерстве по чрезвычайным ситуациям уточнили, что на борту самолета Ан-12, разбившегося 3 ноября неподалеку от Иркутска, находились 9 человек.

Источник: российское новостное агентство "Интерфакс" со ссылкой на первого замначальника управления МЧС в Иркутской области Андрея Рябоволова

Прямая речь: "По уточненным данным, полученным от представителя авиакомпании "Гродно", на борту воздушного судна находилось девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающих груз. В ходе проведения поисково-спасательных работ были обнаружены погибшими шесть человек. Доставлены в Иркутское областное бюро судебно-медицинской экспертизы"

Детали: По его словам, к ликвидации последствий крушения привлеxtyj 296 спасателей и 76 единиц техники.
Кроме того, Рябоволов добавил, что на борту было 4 граждан РФ, 3 - Беларуси и 2 из Украины, подтвердив информацию украинского Министерства иностранных дел.

Российские правоохранители приступили к производству по уголовной статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспортного средства. Среди версий причины аварии рассматривают техническую неисправность, неблагоприятные погодные условия и ошибку экипажа.

Что было раньше: Белорусский транспортный самолет Ан-12 разбился 3 ноября около 13:45 (по киевскому времени) вблизи Иркутска в России. Вскоре в украинском МИД подтвердили, что на борту находились два гражданина Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: катастрофыавиаРосcияМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
катастрофы
Детально посчитали: сколько стоила Украине совершенная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС
НАТО имеет план на случай ядерной катастрофы на ЗАЭС - топ-чиновница
"Нам ничего не страшно, мы приплыли домой". Репортаж УП о большой воде и эвакуации в Херсоне
Последние новости
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
Все новости...
Реклама: