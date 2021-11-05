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В России третий день суточный прирост больных Covid – больше 40 тысяч

Пятница, 5 ноября 2021, 11:11
В России третий день суточный прирост больных Covid – больше 40 тысяч
Фото ТАСС

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за последние сутки на 40 735, третий день число новых заболевших превышает 40 тысяч. 

Источник: ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 

Детали: Общее число россиян, у которых обнаружили Covid-19 за время пандемии, возросло до 8 714 595. Прирост за сутки составил 0,47%. 

В настоящее время в России продолжают лечение 964 177 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 28 605. Всего уже выздоровел 7 505 971 человек. Доля выписанных пациентов снизилась до уровня 86,1%.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 1 192 против 1 195 днем ранее. Всего с начала пандемии в РФ умерли 244 447 пациентов. 

Условная летальность заболевания выросла до уровня 2,81%.

Москва и Санкт-Петербург – антилидеры по количеству новых больных и летальных случаев за сутки: в столице 6 407 новых больных и 93 умерших, в Питере 3 363 случая заболевания и 89 смертей.

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Темы: РосcиякоронавирусэпидемияCovid-2019
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