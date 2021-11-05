Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Следствие ищет бывшего главного врача инфекционной больницы, где в пожаре погибли 4 человека

Пятница, 5 ноября 2021, 22:38
Фото: полиция

В рамках расследования пожара в запорожской инфекционной больнице следствие сообщило о подозрении бывшему главному врачу областной инфекционной больницы в Запорожье, где в результате пожара в феврале этого года погибли 4 человека.

Источники: сообщения национальной полиции

Детали: Следственное управление полиции в Запорожской области после получения результатов комплексных экспертиз, приняло решение сообщить о подозрении бывшему главному врачу "Областной инфекционной клинической больницы" в совершении преступлений предусмотренных:

ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный вред в особо крупном размере или другие тяжкие последствия);

ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, если оно повлекло за собой гибель людей или другие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

В сообщении указывается, что в настоящее время подозреваемый уклоняется от следствия, в связи с чем полиция принимает меры по его розыску.

Что этому предшествовало: В ночь на 4 февраля 2021 года возникло возгорание в одной из палат-боксов реанимационного отделения областной инфекционной больницы в Запорожье. В пожаре погибли четыре человека, в том числе медицинский работник. Еще двое пациентов получили ожоги и отравление продуктами горения.

Ранее следствие сообщило о подозрении в совершении уголовного правонарушения заведующему хозяйственно-обслуживающим персоналом больницы из-за "нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, что повлекло за собой возникновение пожара и гибель людей и… нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью на предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, что повлекло за собой гибель людей".

Предыстория:

  • Установлено, что трое COVID-пациентов и погибшие врачи отравились угарным газом, а анестезиолог и медбрат получили ожоги и находятся в больнице.

Темы: полициячрезвычайное происшествие
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина — вторая в мире по смертности от COVID-19

Беспилотник атаковал резиденцию премьера Ирака

Байден заявил, что США могут повлиять на высокие цены на нефть

Первая страна в мире ввела обязательную ковид-вакцинацию детей

видео, фото19-летний украинец Захареев стал чемпионом мира по боксу – одолел россиянина

В Киеве больше десятка жилых массивов остались без воды

Все новости...
полиция
Убегал от полиции: водитель летел по встречке, сбил торговые палатки и машину и сам дважды перевернулся
В Днепре накрыли сеть коллекторских колл-центров: «выбивали» по $500 тысяч в месяц
За сутки в "Борисполе" поймали 17 человек с подозрительными covid-сертификатами
Последние новости
07:10
Оккупанты стреляли возле Болотеного и Зайцевого
06:36
ЕС: Британия должна пойти на уступки в споре по протоколу Северной Ирландии
05:36
Украина — вторая в мире по смертности от COVID-19
04:31
19 человек погибли в аварии в Мексике — грузовик врезался в шесть авто
03:32
США приказали своим сотрудникам покинуть Эфиопию
02:34
Беспилотник атаковал резиденцию премьера Ирака
01:20
11 человек погибли в пожаре в COVID-больнице в Индии
23:58
фотоСуд в США признал китайца виновным в шпионаже и краже коммерческой тайны
23:28
Байден заявил, что США могут повлиять на высокие цены на нефть
22:45
В США суд приостановил обязательную вакцинацию сотрудников крупных компаний
Все новости...