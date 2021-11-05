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Следствие ищет бывшего главного врача инфекционной больницы, где в пожаре погибли 4 человека

Пятница, 5 ноября 2021, 21:38
Следствие ищет бывшего главного врача инфекционной больницы, где в пожаре погибли 4 человека
Фото: полиция

В рамках расследования пожара в запорожской инфекционной больнице следствие сообщило о подозрении бывшему главному врачу областной инфекционной больницы в Запорожье, где в результате пожара в феврале этого года погибли 4 человека.

Источники: сообщения национальной полиции

Детали: Следственное управление полиции в Запорожской области после получения результатов комплексных экспертиз, приняло решение сообщить о подозрении бывшему главному врачу "Областной инфекционной клинической больницы" в совершении преступлений предусмотренных:

ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный вред в особо крупном размере или другие тяжкие последствия);

ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, если оно повлекло за собой гибель людей или другие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

В сообщении указывается, что в настоящее время подозреваемый уклоняется от следствия, в связи с чем полиция принимает меры по его розыску.

Что этому предшествовало: В ночь на 4 февраля 2021 года возникло возгорание в одной из палат-боксов реанимационного отделения областной инфекционной больницы в Запорожье. В пожаре погибли четыре человека, в том числе медицинский работник. Еще двое пациентов получили ожоги и отравление продуктами горения.

Ранее следствие сообщило о подозрении в совершении уголовного правонарушения заведующему хозяйственно-обслуживающим персоналом больницы из-за "нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, что повлекло за собой возникновение пожара и гибель людей и… нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью на предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, что повлекло за собой гибель людей".

Предыстория:

  • Установлено, что трое COVID-пациентов и погибшие врачи отравились угарным газом, а анестезиолог и медбрат получили ожоги и находятся в больнице.

"Украинская правда" в Threads

Темы: полициячрезвычайное происшествие
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