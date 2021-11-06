Австрия ввела ограничения для непривитых

Австрия запрещает лицам, полностью не вакцинированным от COVID-19, посещать кафе, рестораны и парикмахерские.

Источник: France 24

Детали: Сюда входит запрет непривитым посещать гостиницы и мероприятия с участием более 25 человек.

Новые меры вступают в силу в понедельник. Однако будет четырехнедельный переходный период, в течение которого одна вакцинация и ПЦР-тест предоставят доступ к местам, доступ к которым непривитым будет запрещен.

После этого периода туда будут впускать только полностью привитых и недавно выздоровевших от коронавируса.

Что предшествовало: 4 ноября Вена объявила об очередном усилении мер борьбы с COVID-19, запретив непривитым людям посещать рестораны и парикмахерские.

Напомним: 5 ноября органы здравоохранения Австрии сообщили о 9388 новых заражениях - почти столько же, как самый высокий показатель за все время эпидемии.