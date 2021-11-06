Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Австрия ввела ограничения для непривитых

Суббота, 6 ноября 2021, 02:50
Австрия ввела ограничения для непривитых
DENIS LOVROVIC/AFP via Getty Images

Австрия запрещает лицам, полностью не вакцинированным от COVID-19, посещать кафе, рестораны и парикмахерские.

Источник: France 24

Детали: Сюда входит запрет непривитым посещать гостиницы и мероприятия с участием более 25 человек.

Новые меры вступают в силу в понедельник. Однако будет четырехнедельный переходный период, в течение которого одна вакцинация и ПЦР-тест предоставят доступ к местам, доступ к которым непривитым будет запрещен.

После этого периода туда будут впускать только полностью привитых и недавно выздоровевших от коронавируса.

Что предшествовало: 4 ноября Вена объявила об очередном усилении мер борьбы с COVID-19, запретив непривитым людям посещать рестораны и парикмахерские.

Напомним: 5 ноября органы здравоохранения Австрии сообщили о 9388 новых заражениях - почти столько же, как самый высокий показатель за все время эпидемии.

Темы: Австриякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Австрия
Райффайзен откладывает выход из России: Австрия защищает связи с Москвой
Нейтральная Австрия присоединится к европейской инициативе защиты неба
Нейтральные страны не могут поддержать гарантии безопасности для Украины – канцлер Австрии
Последние новости
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
Все новости...
Реклама: