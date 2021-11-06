Австрия ввела ограничения для непривитых
Австрия запрещает лицам, полностью не вакцинированным от COVID-19, посещать кафе, рестораны и парикмахерские.
Источник: France 24
Детали: Сюда входит запрет непривитым посещать гостиницы и мероприятия с участием более 25 человек.
Новые меры вступают в силу в понедельник. Однако будет четырехнедельный переходный период, в течение которого одна вакцинация и ПЦР-тест предоставят доступ к местам, доступ к которым непривитым будет запрещен.
После этого периода туда будут впускать только полностью привитых и недавно выздоровевших от коронавируса.
Что предшествовало: 4 ноября Вена объявила об очередном усилении мер борьбы с COVID-19, запретив непривитым людям посещать рестораны и парикмахерские.
Напомним: 5 ноября органы здравоохранения Австрии сообщили о 9388 новых заражениях - почти столько же, как самый высокий показатель за все время эпидемии.