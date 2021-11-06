Российские оккупанты 8 раз нарушили "тишину" на Донбассе
5 ноября со стороны оккупантов на Донбассе было 8 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, возле Причепиловки и Катериновки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.
В направлении населенных пунктов Болотене и Луганское противник стрелял из минометов калибра 82 мм.
В сторону Крымского вражеские войска открывали огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а неподалеку от Талаковки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Позиции близ Лебединского попали под обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе Золотого-4 оккупанты применили минометы калибра 82 мм и автоматические станковые гранатометы.
Как отмечается, украинские военные открывали ответный огонь.
Напомним: Как уже сообщалось, 5 ноября получил ранение украинский военный.