Российские оккупанты 8 раз нарушили "тишину" на Донбассе

5 ноября со стороны оккупантов на Донбассе было 8 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, возле Причепиловки и Катериновки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

В направлении населенных пунктов Болотене и Луганское противник стрелял из минометов калибра 82 мм.

В сторону Крымского вражеские войска открывали огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а неподалеку от Талаковки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Позиции близ Лебединского попали под обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе Золотого-4 оккупанты применили минометы калибра 82 мм и автоматические станковые гранатометы.

Как отмечается, украинские военные открывали ответный огонь.

Напомним: Как уже сообщалось, 5 ноября получил ранение украинский военный.