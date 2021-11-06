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Covid в Киеве: 41 умерший, госпитализированы 634 человека

Суббота, 6 ноября 2021, 10:38
фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 5 ноября в Киеве обнаружили 1426 случаев коронавируса, умер 41 человек, госпитализированы 634 человека.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Среди 634 госпитализированных за сутки – 110 больных коронавирусом и 524 человека с подозрением на Covid и пневмониями.

Среди новых больных – 796 женщин от 18 до 95 лет, 534 мужчины от 18 до 87 лет, 47 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 49 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет.

Среди умерших 5 ноября – 21 женщина от 44 до 94 лет и 20 мужчин от 53 до 89 лет.

Выздоровели за сутки 766 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском (344), Дарницком (179) и Деснянском (172) районах.

Всего с начала пандемии в столице обнаружили 268 593 случая коронавируса, умерли 6462 больных, выздоровело 234 007 человек.

Что предшествовало: 2 ноября в Киеве зарегистрировали 2024 случая заболевания коронавирусной болезнью и 69 смертей от нее – это рекордные значения в столице с начала пандемии.

29 октября в Киеве был госпитализирован с подозрением и подтвержденным Covid 631 человек.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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