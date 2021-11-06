Беларусь задействовала дополнительный зенитный ракетный дивизион
Министерство обороны Беларуси заявило, что в рамках усиления противовоздушной обороны на боевое дежурство заступил 6-й зенитный ракетный дивизион воинской части 30 151.
Источник: БЕЛТА
Прямая речь командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майора Игоря Голуба: "Мы усилили состав дежурных сил по ПВО наших зенитных ракетных соединений и воинских частей. Это адекватный ответ на ту обстановку, которая складывается вокруг воздушных границ…"
Детали: По словам Голуба, вооруженные силы страны наблюдают "значительное увеличение интенсивности полетов как боевой, так и разведывательной авиации" у границ Беларуси.
Прямая речь: "Только за прошлую неделю зафиксировано более 60 таких полетов. Мы провели ритуал заступления на боевое дежурство зенитного ракетного дивизиона, проверили силы и средства, будем выполнять задачи по охране воздушных границ и мирного неба над Минском".
Напомним:
- На днях МИД Польши сообщил о вызове временного поверенного в делах Беларуси после того, как границу незаконно пересекла группа неизвестных в форме и с оружием.
- В октябре Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что к западным границам его страны перебросили бронетехнику.