Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Беларусь задействовала дополнительный зенитный ракетный дивизион

Суббота, 6 ноября 2021, 19:27
Зенитно-ракетные дивизионы РБ, фото "Беларусь сегодня"

Министерство обороны Беларуси заявило, что в рамках усиления противовоздушной обороны на боевое дежурство заступил 6-й зенитный ракетный дивизион воинской части 30 151.

Источник: БЕЛТА

Прямая речь командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майора Игоря Голуба: "Мы усилили состав дежурных сил по ПВО наших зенитных ракетных соединений и воинских частей. Это адекватный ответ на ту обстановку, которая складывается вокруг воздушных границ…"

Детали: По словам Голуба, вооруженные силы страны наблюдают "значительное увеличение интенсивности полетов как боевой, так и разведывательной авиации" у границ Беларуси.

Прямая речь: "Только за прошлую неделю зафиксировано более 60 таких полетов. Мы провели ритуал заступления на боевое дежурство зенитного ракетного дивизиона, проверили силы и средства, будем выполнять задачи по охране воздушных границ и мирного неба над Минском".

Напомним:

  • На днях МИД Польши сообщил о вызове временного поверенного в делах Беларуси после того, как границу незаконно пересекла группа неизвестных в форме и с оружием.
  • В октябре Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что к западным границам его страны перебросили бронетехнику.

Темы: Беларусьграницаоружие
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Слуги народа" после "прокола" Арахамии подумывают сделать главой партии женщину

ФОТОСША направили в Украину патрульные катера Island

инфографика, видеоВ Польше созывают войска территориальной обороны в помощь пограничникам

Сотни мигрантов прибыли к ограждению на границе Беларуси и Польши: видео с вертолета

ОП может отдать Харьковщину в орбиту влияния бизнесмена Ярославского – источники

На этой неделе украинцев ждут морозы до -8 градусов

Все новости...
Беларусь
Начался импорт электроэнергии из Беларуси
Галущенко об импорте электроэнергии из Беларуси: На сегодня ни одного киловатта не поступило
Минобороны Польши рассказало о новых провокациях на границе с Беларусью
Последние новости
15:55
В Японии впервые за более чем год никто не умер от коронавируса
15:41
50 общественных организаций просят президента ветировать закон о финансировании партий
15:31
Киев разрывает договора еще с 4 перевозчиками: уберут с улиц 76 "ржавых корыт"
15:30
"Слуги народа" после "прокола" Арахамии подумывают сделать главой партии женщину
15:16
В Минздраве объяснили, как отличить COVID-19 от туберкулеза
15:12
Здоровье Саакашвили стремительно ухудшается, нужна больница с реанимацией – Денисова
15:02
графикСнова до 1000 долларов: цены на газ выросли из-за отсутствия экспорта из РФ
14:41
В суд пошло дело Тупицкого о "незаконных выплатах" зарплат в КСУ
14:37
инфографикаАвиаттрафик над Украиной восстановился на 84% от докризисного показателя
14:36
ФОТОСША направили в Украину патрульные катера Island
Все новости...