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Беларусь задействовала дополнительный зенитный ракетный дивизион

Суббота, 6 ноября 2021, 18:27
Беларусь задействовала дополнительный зенитный ракетный дивизион
Зенитно-ракетные дивизионы РБ, фото "Беларусь сегодня"

Министерство обороны Беларуси заявило, что в рамках усиления противовоздушной обороны на боевое дежурство заступил 6-й зенитный ракетный дивизион воинской части 30 151.

Источник: БЕЛТА

Прямая речь командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майора Игоря Голуба: "Мы усилили состав дежурных сил по ПВО наших зенитных ракетных соединений и воинских частей. Это адекватный ответ на ту обстановку, которая складывается вокруг воздушных границ…"

Детали: По словам Голуба, вооруженные силы страны наблюдают "значительное увеличение интенсивности полетов как боевой, так и разведывательной авиации" у границ Беларуси.

Прямая речь: "Только за прошлую неделю зафиксировано более 60 таких полетов. Мы провели ритуал заступления на боевое дежурство зенитного ракетного дивизиона, проверили силы и средства, будем выполнять задачи по охране воздушных границ и мирного неба над Минском".

Напомним:

  • На днях МИД Польши сообщил о вызове временного поверенного в делах Беларуси после того, как границу незаконно пересекла группа неизвестных в форме и с оружием.
  • В октябре Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что к западным границам его страны перебросили бронетехнику.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьграницаоружие
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