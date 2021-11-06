Беларусь задействовала дополнительный зенитный ракетный дивизион

Министерство обороны Беларуси заявило, что в рамках усиления противовоздушной обороны на боевое дежурство заступил 6-й зенитный ракетный дивизион воинской части 30 151.

Источник: БЕЛТА

Прямая речь командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майора Игоря Голуба: "Мы усилили состав дежурных сил по ПВО наших зенитных ракетных соединений и воинских частей. Это адекватный ответ на ту обстановку, которая складывается вокруг воздушных границ…"

Детали: По словам Голуба, вооруженные силы страны наблюдают "значительное увеличение интенсивности полетов как боевой, так и разведывательной авиации" у границ Беларуси.

Прямая речь: "Только за прошлую неделю зафиксировано более 60 таких полетов. Мы провели ритуал заступления на боевое дежурство зенитного ракетного дивизиона, проверили силы и средства, будем выполнять задачи по охране воздушных границ и мирного неба над Минском".

Напомним: