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Білорусь задіяла додатковий зенітний ракетний дивізіон

Субота, 6 листопада 2021, 18:27
Білорусь задіяла додатковий зенітний ракетний дивізіон
Зенітно-ракетні дивізіони РБ, фото "Білорусь сьогодні"

Міністерство оборони Білорусі заявило, що в рамках посилення протиповітряної оборони на бойове чергування заступив 6-й зенітний ракетний дивізіон військової частини 30 151.

Джерело: БЕЛТА

Пряма мова командувача ВПС та військами ППО Білорусі генерал-майора Ігоря Голуба: "Ми посилили склад чергових сил по ППО наших зенітних ракетних з'єднань та військових частин. Це адекватна відповідь на ту обстановку, яка складається навколо повітряних кордонів…"

Деталі: За словами Голуба, збройні сили країни спостерігають "значне збільшення інтенсивності польотів як бойової, так і розвідувальної авіації" біля Білорусі.

Пряма мова: "Лише за минулий тиждень зафіксовано понад 60 таких польотів. Ми провели ритуал заступлення на бойове чергування зенітного ракетного дивізіону, перевірили сили та засоби, виконуватимемо завдання з охорони повітряних кордонів та мирного неба над Мінськом".

Нагадаємо:

  • Днями МЗС Польщі повідомило про виклик тимчасового повіреного у справах Білорусі після того як кордон незаконно перетнула група невідомих у формі і зі зброєю.
  • У жовтні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що до західних кордонів країни перекинули бронетехніку.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білоруськордонзброя
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