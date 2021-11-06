Білорусь задіяла додатковий зенітний ракетний дивізіон
Міністерство оборони Білорусі заявило, що в рамках посилення протиповітряної оборони на бойове чергування заступив 6-й зенітний ракетний дивізіон військової частини 30 151.
Джерело: БЕЛТА
Пряма мова командувача ВПС та військами ППО Білорусі генерал-майора Ігоря Голуба: "Ми посилили склад чергових сил по ППО наших зенітних ракетних з'єднань та військових частин. Це адекватна відповідь на ту обстановку, яка складається навколо повітряних кордонів…"
Деталі: За словами Голуба, збройні сили країни спостерігають "значне збільшення інтенсивності польотів як бойової, так і розвідувальної авіації" біля Білорусі.
Пряма мова: "Лише за минулий тиждень зафіксовано понад 60 таких польотів. Ми провели ритуал заступлення на бойове чергування зенітного ракетного дивізіону, перевірили сили та засоби, виконуватимемо завдання з охорони повітряних кордонів та мирного неба над Мінськом".
Нагадаємо:
- Днями МЗС Польщі повідомило про виклик тимчасового повіреного у справах Білорусі після того як кордон незаконно перетнула група невідомих у формі і зі зброєю.
- У жовтні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що до західних кордонів країни перекинули бронетехніку.