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В "красную зону" планируют отнести 18-й регион Украины

Вторник, 9 ноября 2021, 10:19
"Скорая", фото с официального портала Киева

Министерство здравоохранения предлагает отнести Черкасскую область в красную зону эпидемической опасности.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 9 ноября, МОЗ

Прямая речь Ляшко: "В настоящее время 17 регионов находятся в красном уровне эпидемической опасности. Мы уже сделали представление Кабинету министров о созыве комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям для рассмотрения вопроса перевода Черкасской, 18-й области, в красный уровень эпидемической опасности.

В зоне риска Винницкая и все еще Харьковская область".

Эпидемические показатели и карантинные зоны
Эпидемические показатели и карантинные зоны
МОЗ

Детали: В настоящее время в красной зоне находятся Киев и Киевская область, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская области.

В желтой области остаются только Кировоградская и Тернопольская области.

Предыстория:

  • На 23 октября в Украине "красными" были 6 областей – Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская.
  • С 26 октября Ровенская и Николаевская области официально стали "красными".
  • С 30 октября уже 15 областей стали "красными зонами" распространения коронавируса: добавили Житомирскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Луганскую, Львовскую, Хмельницкую и Черниговскую области.
  • С 1 ноября в "красную" зону отправили столицу – Киев.
  • С 8 ноября Волынскую область отнесли к "красной зоне" распространения коронавируса.

Алена Рощенко, УП
Темы: эпидемиякарантинМинздрав
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