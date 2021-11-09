В "красную зону" планируют отнести 18-й регион Украины

Министерство здравоохранения предлагает отнести Черкасскую область в красную зону эпидемической опасности.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 9 ноября, МОЗ

Прямая речь Ляшко: "В настоящее время 17 регионов находятся в красном уровне эпидемической опасности. Мы уже сделали представление Кабинету министров о созыве комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям для рассмотрения вопроса перевода Черкасской, 18-й области, в красный уровень эпидемической опасности.

В зоне риска Винницкая и все еще Харьковская область".

Эпидемические показатели и карантинные зоны МОЗ

Детали: В настоящее время в красной зоне находятся Киев и Киевская область, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская области.

В желтой области остаются только Кировоградская и Тернопольская области.

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