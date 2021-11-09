В "красную зону" планируют отнести 18-й регион Украины
Министерство здравоохранения предлагает отнести Черкасскую область в красную зону эпидемической опасности.
Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 9 ноября, МОЗ
Прямая речь Ляшко: "В настоящее время 17 регионов находятся в красном уровне эпидемической опасности. Мы уже сделали представление Кабинету министров о созыве комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям для рассмотрения вопроса перевода Черкасской, 18-й области, в красный уровень эпидемической опасности.
В зоне риска Винницкая и все еще Харьковская область".
Детали: В настоящее время в красной зоне находятся Киев и Киевская область, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская области.
В желтой области остаются только Кировоградская и Тернопольская области.
Предыстория:
- На 23 октября в Украине "красными" были 6 областей – Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская.
- С 26 октября Ровенская и Николаевская области официально стали "красными".
- С 30 октября уже 15 областей стали "красными зонами" распространения коронавируса: добавили Житомирскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Луганскую, Львовскую, Хмельницкую и Черниговскую области.
- С 1 ноября в "красную" зону отправили столицу – Киев.
- С 8 ноября Волынскую область отнесли к "красной зоне" распространения коронавируса.