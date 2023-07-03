Подрыв Каховской ГЭС: на ВОТ Херсонщины может возникнуть эпидемия – сопротивление

Вследствие подрыва оккупантами Каховской ГЭС и затопления кладбищ, скотомогильника, биотермической ямы на ВОТ Херсонской области может возникнуть эпидемия.

Источник Центр национального сопротивления со ссылкой на данные внутренних документов оккупационной администрации ВОТ Херсонской области

Детали: В ЦНС отмечают, что на ВОТ Херсонщины, подтопленной в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС, расположено 12 кладбищ, один скотомогильник и биометрическая (биотермическая яма).

Реклама:

"Подтопление таких объектов может привести к эпидемиям на временно оккупированных территориях", – добавляют в сопротивлении.

Читайте также: Все, что необходимо знать о катастрофе на Каховской ГЭС

"Нам ничего не страшно, мы приплыли домой". Репортаж УП о большой воде и эвакуации в Херсоне

ВИДЕО ДНЯ

Людей призывают экономить воду, как раньше электроэнергию. Какие последствия подрыва Каховской ГЭС для экономики? Часть 2

Предыстория: