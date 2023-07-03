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Подрыв Каховской ГЭС: на ВОТ Херсонщины может возникнуть эпидемия – сопротивление

Ольга ГлущенкоПонедельник, 3 июля 2023, 05:46
Подрыв Каховской ГЭС: на ВОТ Херсонщины может возникнуть эпидемия – сопротивление
Затопленная Херсонщина. Фото из Telegram-канала "База"

Вследствие подрыва оккупантами Каховской ГЭС и затопления кладбищ, скотомогильника, биотермической ямы на ВОТ Херсонской области может возникнуть эпидемия.

Источник Центр национального сопротивления со ссылкой на данные внутренних документов оккупационной администрации ВОТ Херсонской области

Детали: В ЦНС отмечают, что на ВОТ Херсонщины, подтопленной в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС, расположено 12 кладбищ, один скотомогильник и биометрическая (биотермическая яма).

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"Подтопление таких объектов может привести к эпидемиям на временно оккупированных территориях", – добавляют в сопротивлении.

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Темы: Каховская ГЭСэпидемияоккупация
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