Подрыв Каховской ГЭС: на ВОТ Херсонщины может возникнуть эпидемия – сопротивление
Вследствие подрыва оккупантами Каховской ГЭС и затопления кладбищ, скотомогильника, биотермической ямы на ВОТ Херсонской области может возникнуть эпидемия.
Источник Центр национального сопротивления со ссылкой на данные внутренних документов оккупационной администрации ВОТ Херсонской области
Детали: В ЦНС отмечают, что на ВОТ Херсонщины, подтопленной в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС, расположено 12 кладбищ, один скотомогильник и биометрическая (биотермическая яма).
"Подтопление таких объектов может привести к эпидемиям на временно оккупированных территориях", – добавляют в сопротивлении.
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Предыстория:
- Утром 6 июня стало известно, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.
- Плотина и машинный зал ГЭС были полностью разрушены. ГЭС восстановлению не подлежит.
- Подрыв россиянами ГЭС вызвал затопление ряда территорий, человеческие жертвы и экологическую катастрофу.
- 26 июня жителей Херсона предупреждали, чтобы они не пили воду из-под крана − в городе проходит дезинфекция водопровода, вода сейчас опасна для употребления.