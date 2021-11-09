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В ЕС рассказали, как режим Лукашенко через дипучреждения заманивает мигрантов в Беларусь

Вторник, 9 ноября 2021, 13:09
В ЕС рассказали, как режим Лукашенко через дипучреждения заманивает мигрантов в Беларусь
ФОТО pixabay

Режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко действует через свои дипломатические учреждения, чтобы уговаривать граждан других стран приехать в Беларусь, обещая им дальнейший путь в ЕС.

Об этом заявил на брифинге в Брюсселе спикер Еврокомиссии Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

"Как режим Лукашенко проводит эти неприемлемые и собственно незаконные операции? Они общаются с потенциальными путешественниками через официальные каналы, такие как белорусские консульства, посольства и т.п., которые выдают визы. Они говорят: вы можете приехать, вам будет предоставлен транспорт до границы", - рассказал Стано.

Он рассказал, что европейские чиновники в ближайшее время посетят несколько стран, из которых приезжают мигранты в Беларусь, но не назвал какие именно.

"В общем, если люди получают какую-то информацию якобы из официального источника, то они склонны верить в нее. Поэтому для нас важно не только информировать об этом страны, откуда едут мигранты, но и пытаться довести информацию до людей. Иногда даже органы власти в этих странах не знают о ситуации", - добавил Стано.

По данным СМИ, мигранты в Беларусь больше всего прибывают из Ирака.

"Модель, по которой режим Лукашенко проводит свои действия, заставляет людей верить, что они могут приехать в Беларусь и дальше продолжить путь в ЕС. Это часть бесчеловечного и даже гангстерского подхода режима Лукашенко. Он лжет людям и привозит их в Беларусь с лживыми обещаниями легко попасть в ЕС", - сказал Стано.

Как сообщалось, Польша решила закрыть пункт пропуска "Кушница" на границе с Беларусью из-за того, что неподалеку расположились сотни мигрантов.

Напомним, утром 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Утром появились сообщения о большой группе мигрантов, которая движется к границе в сопровождении белорусских силовиков. Днем произошли первые попытки прорыва через границу.

К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы могут находиться 2-3 тысячи человек.

Темы: ЛукашенкоБеларусьЕС
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