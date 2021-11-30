Кива пообещал "вспомнить каждую шавку", лишившую его ученой степени

Нардеп от фракции "Оппозиционная платформа – При жизни" Илья Кива пообещал молиться и вернуть "все, что у него забрали", после того, как коллегия Министерства образования и науки лишила его ученой степени.

Источник: Кива в Facebook

Дословно: "Все, что вы, шавки трусливые, у меня забрали - я верну, а за тех, кто в этом участвовал, теперь, как православный, буду молиться, знаю и вспомню каждого... Вы уже заканчиваете, а я только начал".

Детали: Кива также обратился к президенту Владимиру Зеленскому с предложением лишить его адвокатского свидетельства.

Что предшествовало: 30 ноября Аттестационная коллегия Министерства образования и науки отменила решение о присуждении Илье Киве научной степени "кандидат наук по госуправлению".

Предыстория: