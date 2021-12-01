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Кива пообещал "вспомнить каждую шавку", лишившую его ученой степени

Среда, 1 декабря 2021, 00:59

Нардеп от фракции "Оппозиционная платформа – При жизни" Илья Кива пообещал молиться и вернуть "все, что у него забрали", после того, как коллегия Министерства образования и науки лишила его ученой степени.

Источник: Кива в Facebook

Дословно: "Все, что вы, шавки трусливые, у меня забрали - я верну, а за тех, кто в этом участвовал, теперь, как православный, буду молиться, знаю и вспомню каждого... Вы уже заканчиваете, а я только начал".

Детали: Кива также обратился к президенту Владимиру Зеленскому с предложением лишить его адвокатского свидетельства.

Что предшествовало: 30 ноября Аттестационная коллегия Министерства образования и науки отменила решение о присуждении Илье Киве научной степени "кандидат наук по госуправлению".

Предыстория:

  • Кива 26 апреля "защитил диссертацию" кандидата наук по государственному управлению на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
  • Во время процедуры защиты журналистов не пускали в помещение неизвестные молодые люди.
  • Журналисты издания Bihus Info доказали, что Кива подделал справки для диссертации и соврал о своем участии в выдуманных академических конференциях.
  • После огласки Кива заявил, что его научного руководителя незаконно уволили. Он пообещал ему должность министра образования, когда возглавит власть в стране.

Темы: Кива
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