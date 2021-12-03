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Россияне увеличивают зарплаты боевикам, чтобы удержать их на "службе" – разведка

Пятница, 3 декабря 2021, 10:53
Россияне увеличивают зарплаты боевикам, чтобы удержать их на службе – разведка
фото: тасс

Согласно данным украинской разведки, среди боевиков многие освобождаются и отказываются "служить". Поэтому Россия увеличила им на 30% зарплату, и еще планирует в ближайшие месяцы.

Источник: командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк в интервью "Донбасс.Реалии"

Прямая речь Павлюка: "Есть очень много проблем у них (боевиков – ред.). Особенно с качеством комплектования личным составом, нивелирующим всю их готовность к ведению активных действий.

Это, в первую очередь, по данным нашей разведки, люди из неподконтрольных территорий отказываются "служить", увольняются. Сейчас россияне все делают, чтобы укомплектовать. Увеличили на 30% заработную плату, на отдельных специалистов также повысили разовые выплаты. Планируют и в дальнейшем – в последующие месяцы увеличивать денежное довольствие, для того, чтобы удержать людей.

Также ослабляют соответствующие требования о способности привлечения желающих из русской Федерации служить в этих "корпусах". И то, что мы отслеживаем – настроение. Это не очень у них положительный настрой. Большой страх, особенно страх нашего наступления".

Напомним: По информации разведки, российские оккупационные администрации на оккупированных территориях Донбасса инициировали предложение о разрешении на официальном уровне призывать граждан РФ для прохождения военной службы по контракту в соединениях и частях 1 и 2 АК.

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Темы: ОРДЛОроботавойнаДонбасс
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