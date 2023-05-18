Князев заявил, что хранил чужие деньги. ВСП согласился на его арест

Высший совет правосудия дал разрешение на содержание под стражей бывшего главы Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого во взяточничестве, удовлетворив ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Источник: Центр противодействия коррупции

Детали: За согласие на содержание под стражей Князева проголосовали 14 членов ВСП.

Реклама:

Теперь САП имеет возможность подать ходатайство в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о мере пресечения в виде содержания под стражей

Во время заседания ВСП обратили внимание на объяснения Князева относительно денег, которые были изъяты в его кабинете.

Князев сообщил, что его кабинет не является режимно-секретным объектом и что туда может прийти фактически любой.

ВИДЕО ДНЯ

"Ко мне на хранение приносили деньги разные лица, даже судьи Верховного Суда. У меня в кабинете они просто хранились", – заявил он.

Предыстория:

Читайте также: "Черный день в истории суда". Что известно о деле главы Верховного Суда Князева

Свержение идолов: три вызова, которые "породило" дело Князева