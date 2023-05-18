Князев заявил, что хранил чужие деньги. ВСП согласился на его арест
Высший совет правосудия дал разрешение на содержание под стражей бывшего главы Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого во взяточничестве, удовлетворив ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Источник: Центр противодействия коррупции
Детали: За согласие на содержание под стражей Князева проголосовали 14 членов ВСП.
Теперь САП имеет возможность подать ходатайство в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о мере пресечения в виде содержания под стражей
Во время заседания ВСП обратили внимание на объяснения Князева относительно денег, которые были изъяты в его кабинете.
Князев сообщил, что его кабинет не является режимно-секретным объектом и что туда может прийти фактически любой.
"Ко мне на хранение приносили деньги разные лица, даже судьи Верховного Суда. У меня в кабинете они просто хранились", – заявил он.
Предыстория:
- 15 мая детективы НАБУ задержали главу Верховного Суда Всеволода Князева при получении второй части взятки, общая сумма которой составила порядка 2,7 млн долларов. ZN.UA сообщило, что Князев получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу бизнесмена Константина Жеваго.
- Директор НАБУ Семен Кривонос рассказал детали дела и подтвердил, что владелец группы "Финансы и кредит" причастен к нему.
- Константин Жеваго свою причастность к делу отрицает.
- НАБУ обнародовало часть аудиодоказательств по делу Князева о взятке.
- НАБУ также получило информацию, что члены "преступной группировки" с участием Князева пытались оказать влияние на процесс избрания членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). САП начала расследовать утечку информации по этому поводу.
- 16 мая Всеволоду Князеву и его сообщнику адвокату Олегу Горецкому объявили подозрение в получении взятки.
- 16 мая пленум Верховного суда выразил недоверие Всеволоду Князеву – тот лишился должности главы Верховного суда, но сохранил статус судьи.
- Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал задержание Князева законным.
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