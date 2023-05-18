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Князев заявил, что хранил чужие деньги. ВСП согласился на его арест

"Украинская правда"Четверг, 18 мая 2023, 14:09
Князев заявил, что хранил чужие деньги. ВСП согласился на его арест
Заседание ВСП с участием Всеволода Князеева, 18.05.2023, скриншот

Высший совет правосудия дал разрешение на содержание под стражей бывшего главы Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого во взяточничестве, удовлетворив ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 

Источник: Центр противодействия коррупции

Детали: За согласие на содержание под стражей Князева проголосовали 14 членов ВСП.

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Во время заседания ВСП обратили внимание на объяснения Князева относительно денег, которые были изъяты в его кабинете.

Князев сообщил, что его кабинет не является режимно-секретным объектом и что туда может прийти фактически любой. 

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"Ко мне на хранение приносили деньги разные лица, даже судьи Верховного Суда. У меня в кабинете они просто хранились", – заявил он.

Предыстория:

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Темы: Князев ВсеволодВерховный судвзяткаВСП
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