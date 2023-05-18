Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Князев заявил, что хранил чужие деньги. ВСП согласился на его арест

"Украинская правда"Четверг, 18 мая 2023, 14:09
Князев заявил, что хранил чужие деньги. ВСП согласился на его арест
Заседание ВСП с участием Всеволода Князеева, 18.05.2023, скриншот

Высший совет правосудия дал разрешение на содержание под стражей бывшего главы Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого во взяточничестве, удовлетворив ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 

Источник: Центр противодействия коррупции

Детали: За согласие на содержание под стражей Князева проголосовали 14 членов ВСП.

Теперь САП имеет возможность подать ходатайство в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о мере пресечения в виде содержания под стражей

Во время заседания ВСП обратили внимание на объяснения Князева относительно денег, которые были изъяты в его кабинете.

Князев сообщил, что его кабинет не является режимно-секретным объектом и что туда может прийти фактически любой. 

"Ко мне на хранение приносили деньги разные лица, даже судьи Верховного Суда. У меня в кабинете они просто хранились", – заявил он.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Читайте также: "Черный день в истории суда". Что известно о деле главы Верховного Суда Князева

Свержение идолов: три вызова, которые "породило" дело Князева

Темы: Князев ВсеволодВерховный судвзяткаВСП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб промолчал о боях в Бахмуте, ISW назвал причину

NYT о Белгородской области: Подразделения понесли незначительные потери

Лукашенко: Успокойтесь, умирать не собираюсь

"Это дискредитация": депутат Арьева говорит, что не была под наркотиком в ДТП

Путину принесли карту, где "нет Украины", а он снова решил похвастаться "знанием истории"

Гайдай о назначении послом в Казахстане: Официального отказа нет

Все новости...
Верховный суд
Свержение идолов: три вызова, которые "породило" дело Князева
"*обнутый": САП начала расследование из-за утечки информации по делу главы ВС
ВАКС признал задержание Князева законным
Последние новости
07:42
Обстрелы Херсонщины: россияне убили еще двух человек и троих ранили
07:24
Украинские защитники уничтожили вражеский вертолет Ка-52
06:53
Бахмут и Марьинка остаются эпицентром боевых действий – сводка
06:10
На оккупированной Луганщине захватчики планируют новую волну вывоза детей – сопротивление
05:06
Генштаб промолчал о боях в Бахмуте, ISW назвал причину
04:06
Пентагон объяснил детали предоставления Украине F-16
03:18
Резников и глава Пентагона обсудили подготовку к следующему "Рамштайну"
02:33
Госдеп США о "зерновой сделке": Россия продолжает прибегать к "явным нарушениям"
01:44
Россия заявила о перехвате бомбардировщиков США, Пентагон ответил
00:58
Враг бил по громадам Сумщины, сбросил 6 мин
Все новости...
Реклама: