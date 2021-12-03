В Кремле назвали предварительную дату видеозвонка между Байденом и Путиным

В Кремле сообщили, что видеозвонок президентов Джо Байдена и Владимира Путина состоится ориентировочно на следующей неделе после поездки президента России в Индию.

Источник: Bloomberg

Прямая речь Ушакова: "Контакт должен состояться в течение нескольких дней. У нас уже есть конкретная дата и время видеоконференции. Но лучше подождать, пока все параметры будут полностью согласованы с американской стороной и тогда мы сможем официально объявить об этом".

Детали: По словам Ушакова, президенты России и США обсудят ход выполнения договоренностей, согласованных на переговорах в июне в Женеве. В частности, разговор будут вести об "Афганистане, Ливии, Иране и кризисной ситуации в Украине".

Он сказал, что Россия надеется получить юридические гарантии, что Украина не присоединится к НАТО.

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