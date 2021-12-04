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Ермак заверил послов G7 и ЕС, что закон об олигархах не направлен против кого-то

Суббота, 4 декабря 2021, 10:09
Андрей Ермак, фото ОП

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с послами G7 и ЕС заявил, что закон об олигархах не направлен против какой-либо фамилии и не нарушает ничьих прав.

Источник: Офис президента

Прямая речь: "Хочу заметить, что этот закон (закон об ограничении влияния олигархов – ред.) не направлен против какой-либо фамилии. Его цель – исключить возможности для олигархического бизнеса влиять на политические процессы, "покупать" политиков и манипулировать медиа. При этом никто ни у кого ничего не будет забирать и не будет нарушать ничьи права".

Детали: Ермак также рассказал послам, что есть внешние и внутренние силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации. По его словам, также есть сопротивление реформам со стороны старой системы.

Глава ОП проинформировал иностранных дипломатов о ходе процесса мирного урегулирования на Донбассе и возвращении временно оккупированных территорий, а также о напряжении вокруг государственных границ Украины.

Он поблагодарил международных партнеров за поддержку и помощь нашему государству на разных уровнях в связи с этой ситуацией и возможностью эскалации со стороны России.

В контексте переговорного процесса по Донбассу руководитель ОП и послы стран G7 и ЕС обменялись мнениями по повестке дня работы Трехсторонней контактной группы и инициатив Украины на этой площадке.

Отмечается, что во время разговора стороны также подняли вопрос о принятии закона об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины, проведении конкурса по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и ходе судебной реформы, в отношении которой был отмечен значительный прогресс.

Ермак заверил, что президент Владимир Зеленский заинтересован в доведении этих процессов до результата, ожидаемого украинским обществом и иностранными партнерами Украины.

Предыстория:

  • Осенью 2021 года Верховная Рада приняла закон относительно олигархов. Согласно документу критериями для признания человека олигархом является значительное влияние на СМИ; участвие в политической жизни; человек должен являтся конечным бенефициарным владельцем предприятия, который занимает монопольное положение на рынке и в течение года подряд и поддерживает или усиливает такое положение и иметь подтвержденную стоимость активов (и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он есть) более чем 2 миллиарда 270 млн гривен.
  • 26 ноября на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что Ахметова хотели втянуть в государственный переворот. Затем он добавил отдельно, что Ахметов "не имеет права шантажировать общество" возможностью перебоев электроэнергии.
  • 30 ноября Верховная Рада приняла законопроект №5600, нормы которого направлены не в пользу бизнеса Ахметова.

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Украинская правда
Темы: Андрей ЕрмакG7ЕСолигархи
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