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За драку возле Александровской больницы взялась полиция

Четверг, 9 декабря 2021, 10:04
Фото полиции

По факту драки на территории Александровской больницы в столице начали уголовное производство, полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

Источник: полиция Киева

Дословно полиция: "Во время внезапно возникшего конфликта охранник нанес телесные повреждения мужчине. По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК (преднамеренное легкое телесное повреждение)".

Детали: О нападении сообщил 39-летний водитель авто. Он заявил, что во время внезапно возникшего конфликта у въезда в больницу охранник нанес ему телесные повреждения металлической палкой и применил слезоточивый газ.

Работником больницы оказался 50-летний киевлянин.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства этого инцидента и изучают записи видеонаблюдения.

Санкция статьи предусматривает штраф до 850 гривен или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до 1 года.    

Предыстория: 

  • Ранне сообщалось, что посетитель Александровской клинической больницы в Киеве подрался с охранником заведения из-за конфликта на стоянке.

Украинская правда
Темы: Киевполиция
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