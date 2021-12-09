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Почти половина украинцев ожидают, что на Донбассе усилятся бои

Четверг, 9 декабря 2021, 15:59
Почти половина украинцев ожидают, что на Донбассе усилятся бои
Фото: ООС

Чуть меньше половины украинцев считают возможным обострение боевых действий на Донбассе в ближайшие полгода.

Источник: результаты социологического опроса, проведенного 1-7 декабря 2021 года Социологической группой "Рейтинг"

Обострение войны на Востоке считают вероятным 46%. 23% опрошенных считают это маловероятным.

В то же время наиболее вероятным считают рост тарифов на газ и тепло (72%) и обострение экономического кризиса (67%).

Почти половина опрошенных ожидают обострения заболеваемости коронавирусом (каждый пятый считает это маловероятным).

 
скриншот

Опрос проводился во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод – личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: менее 2,2%.

Украинская правда
Темы: ДонбассООС
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