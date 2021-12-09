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ГБР завершило расследование по Леросу: управились за месяц

Четверг, 9 декабря 2021, 18:15
фото из Facebook Гео Лероса

Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по внефракционному нардепу Гео Леросу, подозреваемому в хулиганстве и невыполнении решения суда.

Источник: ГБР, Лерос в Facebook

Детали: Отмечается, что 11 и 12 ноября 2021 года, по поручению исполняющего обязанности генерального прокурора, Леросу сообщили о подозрении за грубое нарушение общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады и за неисполнение решения суда, вступившего в законную силу.

Указано, что следователи ГБР в рамках расследования по уголовному производству установили, что 4 ноября 2021 года народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства.

В другом эпизоде ​​следователи ГБР установили, что нардеп умышленно не выполнил решение суда, хотя был должным образом с ним ознакомлен и имел для этого реальные возможности.

Теперь материалы производства открыты Леросу и его защите для ознакомления.

Сам нардеп сфотографировался с 6 томами дела и выложил фото в Facebook.

Предыстория:

  • 4 ноября народный депутат Гео Лерос, выступая в парламенте, показал средний палец Зеленскому. Позже он получил за это подозрение от ГБР.
  • Государственное бюро расследований также сообщило Леросу о подозрении в невыполнении вступившего в силу решения суда, потому что он не опроверг свое утверждение, что Денис Ермак "торговал должностями от имени своего брата – руководителя Офиса президента".

Украинская правда
Темы: Гео Лерос ГБР
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