Умерла женщина, которую на переходе сбил подросток

Скрин с видео с места ДТП

В Луцке умерла женщина, которую 12 декабря на пешеходном переходе сбил несовершеннолетний водитель.

Источник: депутат Луцкого горсовета Роман Кравчук в Facebook

Детали: 12 декабря на проспекте Соборности в Луцке несовершеннолетний, который был за рулем Renault Megane и убегал от патрульных, двигаясь на красный свет, въехал в толпу пешеходов, после чего врезался в дерево.

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Момент наезда на пешеходов, которые переходят дорогу на зеленый свет Скрин с видео

В результате ДТП серьезно пострадала 39-летняя женщина и ее 5-летний сын, их доставили в реанимационное отделение областной больницы. Еще четыре женщины тогда получили ушибы и переломы.

Депутат Луцкого горсовета Кравчук сообщил, что в ночь на 2 января 39-летняя женщина скончалась.

Прямая речь: "39-летняя Алена, которую 12 декабря вместе с другими пешеходами сбил несовершеннолетний водитель на переходе возле "ТамТама" в Луцке, к сожалению, сегодня ночью умерла".

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