Умерла женщина, которую на переходе сбил подросток
В Луцке умерла женщина, которую 12 декабря на пешеходном переходе сбил несовершеннолетний водитель.
Источник: депутат Луцкого горсовета Роман Кравчук в Facebook
Детали: 12 декабря на проспекте Соборности в Луцке несовершеннолетний, который был за рулем Renault Megane и убегал от патрульных, двигаясь на красный свет, въехал в толпу пешеходов, после чего врезался в дерево.
В результате ДТП серьезно пострадала 39-летняя женщина и ее 5-летний сын, их доставили в реанимационное отделение областной больницы. Еще четыре женщины тогда получили ушибы и переломы.
Депутат Луцкого горсовета Кравчук сообщил, что в ночь на 2 января 39-летняя женщина скончалась.
Прямая речь: "39-летняя Алена, которую 12 декабря вместе с другими пешеходами сбил несовершеннолетний водитель на переходе возле "ТамТама" в Луцке, к сожалению, сегодня ночью умерла".
Напомним:
- Суд избрал несовершеннолетнему водителю, который совершил ДТП в Луцке 12 декабря, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.