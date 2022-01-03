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Украина оказалась на 3-й позиции в Европе по суточной смертности от Covid

Понедельник, 3 января 2022, 05:37
Украина оказалась на 3-й позиции в Европе по суточной смертности от Covid
Фото: Эльдар Сарахман, УП

1 января в мире диагностировали более 828 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Италия, Украина.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Британии, Италии.

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В частности, в США зафиксировали более 185 тысяч, в Британии – более 137 тысяч и в Италии – более 61 тысячи новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Франция и Канада. Украина – на 37 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России (811), Вьетнаме (221), США (162).

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В Европе по суточному приросту болезни лидируют Британия, Италия, Франция.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Италия, Украина.

 

За все время пандемии излечились от недуга 254 545 902 человека. В настоящее время насчитывается около 30 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 460 449 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 1 января зафиксировали еще 1 863 случая коронавирусной болезни.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирус
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