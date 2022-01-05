США зафиксировали рекордный миллион Covid-случаев в сутки

В США зафиксировали рекордное количество новых случаев COVID-19 - 1 082 549 - это самый высокий суточный показатель среди всех стран в течение пандемии.

Источник: US News, данные Университета Джона Хопкинса, CNBC

Детали: Это вдвое больше, чем предыдущий пик – 512 553 новых случаев коронавируса – на прошлой неделе.

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CNBC пишет, что рекордное общее количество за один день частично может быть связано с задержкой отчетности в выходные и праздники. Ряд штатов США не сообщили данные о 31 декабря, в канун Нового года, и ряд не сообщают данные о выходных, а это означает, что некоторые из этих случаев могут являться результатом сделанных ранее положительных тестов.

По состоянию на 3 января среднее количество новых случаев за 7 дней в США составляет 480 273, что является самым высоким показателем новых случаев в любой стране.

Как сообщается, около 98 тысяч американцев госпитализированы с COVID-19 по состоянию на 3 января, что на 32% больше недели назад. Это количество приближается к пиковому уровню Delta-волны, когда около 103 тысяч человек находились в больнице в начале сентября. В то же время, это меньше, чем самый высокий показатель прошлой зимой - примерно 137 тысяч госпитализаций.

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Напомним: В Штатах штамм "Омикрон" вызвал рекордную госпитализацию детей, преимущественно не вакцинированных. В течение недели с 22 по 28 декабря в больницы с коронавирусом поступали в среднем 378 детей в возрасте до 17 лет - на 66% больше, чем неделей ранее.