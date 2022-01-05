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2021-й был одним из самых теплых в Киеве за 140 лет: побил 25 температурных рекордов

Среда, 5 января 2022, 13:31
Фото pixabay.com

В прошлом году среднегодовая температура в Киеве составила +9,2°С, поэтому 2021-й попал в топ-20 самых теплых и сухих годов в Киеве с 1881 года.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Дословно обсерватория: "Среднегодовая температура в Киеве составила +9,2°С, что на 0,2°С больше климатической нормы 1991-2020 гг. Он вошел только в двадцатку самых теплых с 1881 года".

Детали: Отмечается, что в течение 7 месяцев года наблюдались положительные отклонения температуры воздуха по сравнению со средними многолетними показателями, а 5 месяцев продемонстрировали отрицательные отклонения от нее. Наибольшие отклонения от среднемноголетних показателей зафиксировали в июле и ноябре (на 3,3 С и 2,2°С соответственно).

Холоднее всего в прошлом году было 20 января – минус 20,2°С, жарче всего – 24 июня, когда в тени было +35,5°С.

Всего в 2021 году в Киеве было зафиксировано 25 температурных рекордов, наибольшее количество в январе (9) и июне (10).

Осадков на проспекте Науки, 37 выпало 533 мм, что соответствует 86% климатической нормы. 2021 год вошел также в двадцатку самых сухих годов.

Украинская правда
Темы: погодаКиев
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