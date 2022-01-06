МИД объяснил, что делать украинцам, оказавшимся в Казахстане

Министерство иностранных дел Украины внимательно следит за развитием событий в Казахстане, а посольство готово в круглосуточном режиме помогать оставающимся в стране украинцам.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил представитель министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил соответствующим подразделениям дипломатической службы сосредоточиться на защите интересов украинских граждан в Казахстане. Сейчас ключевой приоритет – их безопасность. Посольство Украины в Нур-Султане перешло на круглосуточный режим работы", - отметил спикер.

В случае угрозы жизни или безопасности, украинцы могут обратиться за помощью по телефону: +7 705 755 66 10 или на электронную почту посольства emb_kz@mfa.gov.ua.

Олег Николенко рассказал, что дипломаты помогли искать место для ночевки группе украинских граждан, которые не смогли вылететь из Алматы в Киев из-за остановки работы аэропорта.

"В настоящее время посольство выясняет с администрацией аэропорта и авиакомпанией возможность осуществления указанного рейса, поддерживает связь с пассажирами. По информации МИД, аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме. Сегодня планируется рейс в Киев", - отметил спикер.

Украинцам, находящимся в стране, советуют избегать мест массовых мероприятий, особенно в крупных городах, быть особенно осторожными и зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ" (https://friend.mfa.gov.ua), чтобы дипломаты могли своевременно оказать помощь.

"Ожидаем от казахстанской власти неукоснительного обеспечения безопасности граждан Украины, оказания им полного содействия, в том числе и украинцам, которые предпочитают покинуть территорию Казахстана. Хочу всех успокоить: Украина не оставит на произвол судьбы своих граждан. Дальнейшие шаги МИД и других ведомств для защиты интересов украинцев в Казахстане будут корректироваться в зависимости от развития ситуации", - отметил Олег Николенко.

Напомним, со 2 января на западе Казахстана проходят "газовые" протесты. Массовые акции начались в городе Жанаозене после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе.

После того, как протесты начали охватывать другие города, полиция усилила меры безопасности, участились задержания активистов и представителей СМИ. Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. 5 января президент Казахстана объявил режим чрезвычайного положения в столице Нур-Султане. В среду был захвачен и разграблен ряд органов власти и инфраструктурных объектов в Алматы, сообщают о погибших. Интернет и телефонная связь в стране функционирует со значительными перебоями.

С 5 на 6 января Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ), которая имеет неофициальное название "российского НАТО", приняла решение о военной интервенции в Казахстан по запросу действующих казахских властей.