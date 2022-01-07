Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Арест активов "Прямого" и "5 канала": адвокат Порошенко обвинил ГБР во лжи

Пятница, 7 января 2022, 16:02
Петро Порошенко, фото Дмитра Ларіна, УП

Адвокат пятого президента Украины и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко заявил, что суд своим решением все же арестовал активы компаний, имеющих прямое отношение к трансляции программ телеканалов "Прямой" и "5 Канал".

Источник: адвокат Игорь Головань в колонке на УП и в Facebook

Детали: В четверг в "Европейской солидарности" пожаловались на арест, среди прочего, медиа-активов "Прямого" и "5 Канала", ранее принадлежавших Порошенко. В свою очередь ГБР это опровергло, обвинив оппозиционную политсилу в "распространении ложной информации".

После заявления ГБР адвокат Порошенко опубликовал фото той части решения суда, в которой на активы был наложен арест. В частности, в документе говорится об аресте активов ДП "ТРК "НБМ - Запорожье" и ООО "Телекомпания "Автор ТВ". По словам Голованя, именно эти компании имеют прямое отношение к трансляции программ оппозиционных телеканалов.

Кроме того, он обратил внимание на то, что вместо кода телекомпании "Автор ТВ" и прокуроры, и судья указали код другого актива ООО "Свободные медиа" – ООО "ТРК "Экспресс-информ".

Прямая речь: "Не арестовывали, врут, активов "Прямого" и "5 канала". Но вот же скриншот Решения об аресте, а ниже скриншот прокурорского ходатайства, которое Ее честь Бортницкая в свое решение вместе с ошибками и "опечатками" переписала.

Порошенко давно и публично передал эти активы ООО "Свободные медиа", учредителями которого являются десяток известных журналистов и народных депутатов. То есть прокуроры и судья умышленно наложили арест на медиа активы, которые уже не принадлежат Петру Порошенко".

Напомним:

Печерский районный суд Киева 6 января арестовал имущество Петра Порошенко по делу о государственной измене.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоСМИГБР
powered by lun.ua
Главное сегодня

Госсекретарь США рассказал, о чем Штаты готовы договариваться с РФ

Пожар в многоэтажке Нью-Йорка: 19 погибших, из них 9 детей

Генсек НАТО считает, что для достижения результата с РФ нужна серия встреч

Переговорщик от РФ в Женеве заявил, что НАТО "надо собирать манатки"

После праздников на границе со странами ЕС образовались очереди

обновленоВ Казахстане заявили о гибели 164 человек, но передумали

Все новости...
Порошенко
В деле Порошенко не арестовывали активы "Прямого" и "5 канала" – ГБР
Главные новости четверга и ночи: арест имущества Порошенко, ситуация в Казахстане
В ГБР говорят, что Порошенко улетел за границу именно, когда замаячило подозрение
Последние новости
05:45
Возле Станицы Луганской боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ
04:47
Рекорд в Ивано-Франковской области: почти 4,5 тысячи человек исполнили колядку
03:53
Россия заявляет, что переговоры со Штатами будут "сложными"
02:58
Госдеп сообщил детали первых переговоров США и России в Женеве
02:28
В Китае из-за землетрясения обрушилась часть Великой стены
01:38
Причиной пожара в Нью-Йорке с 19 погибшими стал неисправный обогреватель
00:31
Из-за обвала каньона в Бразилии количество жертв возросло до 10
00:02
Блинкен о Казахстане: приказ стрелять на поражение должен быть отменен
23:44
Госсекретарь США рассказал, о чем Штаты готовы договариваться с РФ
23:02
Пожар в многоэтажке Нью-Йорка: 19 погибших, из них 9 детей
Все новости...