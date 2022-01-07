Арест активов "Прямого" и "5 канала": адвокат Порошенко обвинил ГБР во лжи

Адвокат пятого президента Украины и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко заявил, что суд своим решением все же арестовал активы компаний, имеющих прямое отношение к трансляции программ телеканалов "Прямой" и "5 Канал".

Источник: адвокат Игорь Головань в колонке на УП и в Facebook

Детали: В четверг в "Европейской солидарности" пожаловались на арест, среди прочего, медиа-активов "Прямого" и "5 Канала", ранее принадлежавших Порошенко. В свою очередь ГБР это опровергло, обвинив оппозиционную политсилу в "распространении ложной информации".

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После заявления ГБР адвокат Порошенко опубликовал фото той части решения суда, в которой на активы был наложен арест. В частности, в документе говорится об аресте активов ДП "ТРК "НБМ - Запорожье" и ООО "Телекомпания "Автор ТВ". По словам Голованя, именно эти компании имеют прямое отношение к трансляции программ оппозиционных телеканалов.

Кроме того, он обратил внимание на то, что вместо кода телекомпании "Автор ТВ" и прокуроры, и судья указали код другого актива ООО "Свободные медиа" – ООО "ТРК "Экспресс-информ".

Прямая речь: "Не арестовывали, врут, активов "Прямого" и "5 канала". Но вот же скриншот Решения об аресте, а ниже скриншот прокурорского ходатайства, которое Ее честь Бортницкая в свое решение вместе с ошибками и "опечатками" переписала.

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Порошенко давно и публично передал эти активы ООО "Свободные медиа", учредителями которого являются десяток известных журналистов и народных депутатов. То есть прокуроры и судья умышленно наложили арест на медиа активы, которые уже не принадлежат Петру Порошенко".

Напомним:

Печерский районный суд Киева 6 января арестовал имущество Петра Порошенко по делу о государственной измене.