Представители Франции и Германии собираются в Киев – Ермак

Внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плэтнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн на следующей неделе приедут в Киев.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Facebook

Дословно: "На следующей неделе мои коллеги из Франции и ФРГ, политические советники лидеров стран-участниц Нормандского формата, приедут в Киев".

Детали: Ермак также сообщил, что за последние два дня провел телефонный разговор с Плэтнером и Бонном, во время которого "договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации".

После этого глава ОП поговорил с помощницей госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид, с которой "обсудили актуальную ситуацию вокруг украинских границ и аспекты безопасности".

Что предшествовало: 3 января в правительстве Германии анонсировали переговоры советников лидеров Украины, Франции, Германии и России в разных форматах.

4 января глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонные переговоры с советником канцлера Германии по внешней политике и дипломатическим советником президента Франции перед их визитом в Москву.

6 января заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн провели переговоры в Подмосковье по урегулированию конфликта на Донбассе.

Предыстория: