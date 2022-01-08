Представители Франции и Германии собираются в Киев – Ермак
Внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плэтнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн на следующей неделе приедут в Киев.
Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Facebook
Дословно: "На следующей неделе мои коллеги из Франции и ФРГ, политические советники лидеров стран-участниц Нормандского формата, приедут в Киев".
Детали: Ермак также сообщил, что за последние два дня провел телефонный разговор с Плэтнером и Бонном, во время которого "договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации".
После этого глава ОП поговорил с помощницей госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид, с которой "обсудили актуальную ситуацию вокруг украинских границ и аспекты безопасности".
Что предшествовало: 3 января в правительстве Германии анонсировали переговоры советников лидеров Украины, Франции, Германии и России в разных форматах.
4 января глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонные переговоры с советником канцлера Германии по внешней политике и дипломатическим советником президента Франции перед их визитом в Москву.
6 января заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн провели переговоры в Подмосковье по урегулированию конфликта на Донбассе.
Предыстория:
- 12 октября в Париже заявили о проведении в ближайшие недели встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки".
- Это заявление последовало после того, как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем отдельно другой разговор с президентом России Владимиром Путиным.
- В то же время Лавров заявил, что встречи министров в Нормандском формате в ближайшее время не будет, и что Украина, по словам Лаврова, якобы "искажает факты" и "не выполняет прошлые договоренности".
- 4 ноября глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что Россия направила свои предложения Германии, Франции и Украине относительно того, каким должен быть заключительный документ потенциальной встречи министров иностранных дел. По мнению Кулебы, эти предложения лишь подтверждают, что Россия продолжает избегать встреч.