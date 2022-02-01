СБУ задержала участницу террористической группы "Пятнашка"

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Донецкой области участницу террористической группировки "Пятнашка".

Источник: СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Указано, что злоумышленница активно участвовала в боевых действиях против сил антитеррористической операции на востоке нашего государства.

Реклама:

По данным следствия, задержана жительница Мирнограда Донецкой области, которая в 2014 году добровольно присоединилась к незаконным вооруженным формированиям ОРДЛО. Там она получила автоматическое оружие и боеприпасы.

После "курса" подготовки в рядах боевиков, ее привлекали к выполнению задач против подразделений Вооруженных Сил Украины.

Впоследствии злоумышленница покинула группировку и долго скрывалась от правосудия, отмечают в СБУ.

ВИДЕО ДНЯ

В ходе следственно-оперативных действий в Донецкой области контрразведка установила местонахождение и задержала женщину (по данным УП, это произошло 25 января –ред.).

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении в участии в террористической группе или террористической организации.

По данным источника УП, подозреваемая пошла на сотрудничество со следствием.