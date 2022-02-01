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Январь в Киеве был почти на 2 градуса теплее нормы

Вторник, 1 февраля 2022, 14:14
Январь в Киеве был почти на 2 градуса теплее нормы

В Киеве на протяжении января зафиксировали четыре температурных рекорда и чрезмерные осадки.

Источник: сообщение Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского

Дословно: "По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха января в столице составила минус 1,3°С, что выше климатической нормы на 1,9°С.

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Холоднее всего было 13 января, когда минимальная температура снизилась под утро до минус 14,9°С, а теплее всего – 5 числа, когда максимальная температура повысилась до +10,7 градусов".

Детали: Сообщается, что на проспекте Науки выпало 50 мм осадков или около полутора нормы. В то же время за месяц в Киеве зафиксировали четыре температурных рекорда и один рекорд максимальной скорости ветра (23 м/с 14 января).

Украинская правда
Темы: Киевпогода
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