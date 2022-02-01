Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Січень у Києві був майже на 2 градуси тепліший від норми

Вівторок, 1 лютого 2022, 15:14
Фото: gettyimages

У Києві протягом січня зафіксували чотири температурних рекорди і надмірні опади.

Джерело: повідомлення Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського  

Дослівно: "За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря січня у столиці склала мінус 1,3°С, що вище кліматичної норми на 1,9°С.

Найхолодніше було 13 січня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до мінус 14,9°С, а найтепліше – 5 числа, коли максимальна температура підвищилась до  +10,7 градусів".

Деталі: Повідомляється, що на проспекті Науки випало 50 мм опадів або майже півтори норми. Водночас за місяць у Києві зафіксували чотири температурних рекорди і один рекорд максимальної швидкості вітру (23 м/с 14 січня).

Українська правда
Теми: Київпогода
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу

"Загублене" відео ДТП з Трухіним: у Венедіктової провину поклали на патрульну поліцію

Новини 4 лютого: реакція Монастирського на ДТП з Трухіним, матч України та Росії

відеоУкраїна мінімально програла Росії у півфіналі Євро-22 з футзалу

"Українська правда" передала відео з Трухіним до НАБУ

відеоМонастирський нарешті відреагував на скандальне відео з Трухіним: Я б його послав

Усі новини...
Київ
НАБУ затримало столичного забудовника на хабарі в 120 тис. доларів
У Києві за добу понад 2,3 тисячі нових хворих на Covid і 5 смертей
Врятувати костел. Як бізнес-підхід працює у великих державних проєктах і чому це ефективно?
Останні новини
00:34
Ринок електроенергії: НКРЕКП ввела ряд обмежувальних заходів
23:56
Разумков звернеться до КСУ щодо призначення голови ДБР
23:33
Франція оновила умови в’їзду для українців
23:03
фотоНайбільший монумент України підсвітили кольорами прапору
22:38
Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу
22:13
Запрацювала "гаряча лінія" територіальної оборони
21:55
Новини економіки: провальний запуск супутника, Олімпіада та втрати Цукерберга
21:48
В Офісі президента підтвердили перший візит Шольца в Україну
21:32
Акції Ford впали на понад 10% – не виправдав очікувань інвесторів
21:21
"Загублене" відео ДТП з Трухіним: у Венедіктової провину поклали на патрульну поліцію
Усі новини...