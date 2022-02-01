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Січень у Києві був майже на 2 градуси тепліший від норми

Вівторок, 1 лютого 2022, 14:14
Січень у Києві був майже на 2 градуси тепліший від норми
Фото: gettyimages

У Києві протягом січня зафіксували чотири температурних рекорди і надмірні опади.

Джерело: повідомлення Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського  

Дослівно: "За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря січня у столиці склала мінус 1,3°С, що вище кліматичної норми на 1,9°С.

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Найхолодніше було 13 січня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до мінус 14,9°С, а найтепліше – 5 числа, коли максимальна температура підвищилась до  +10,7 градусів".

Деталі: Повідомляється, що на проспекті Науки випало 50 мм опадів або майже півтори норми. Водночас за місяць у Києві зафіксували чотири температурних рекорди і один рекорд максимальної швидкості вітру (23 м/с 14 січня).

Українська правда
Теми: Київпогода
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