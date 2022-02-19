ЦОС видит угрозу локальных операций со стороны России. Обзор и прогноз на 19 февраля

Аналитический обзор украинского Центра оборонных стратегий относительно ситуации с безопасностью в соответствии с информацией о действиях России и ОРДЛО, известной на 18.02.2022.

Вооруженные силы России вблизи границы с Украиной

Оперативная обстановка. Ключевые факты

Ситуация на востоке Украины существенно ухудшилась – за период с 17 по 18 февраля НВФ совершили более 60 обстрелов. Под огнем ствольной артиллерии, гранатометов, минометов и танков оказались 30 населенных пунктов. Боевики ведут обстрелы из запрещенных Минскими соглашениями калибров.

В средствах массовой информации России распространяется фейковая информация о подготовке наступления ВС Украины на оккупированные территории.

Тиражируется дезинформация и заранее подготовленное видео, будто украинские диверсионные группы планировали ряд терактов с использованием химических веществ.

В оккупированном Донецке, в центре города, взорвали автомобиль одного из предводителей боевиков.

Главари т.н. ЛНР/ДНР объявили эвакуацию мирных жителей в Ростовскую область в связи с угрозой "наступления" ВСУ. Вечером 18 февраля первые автобусы с женщинами и детьми прибыли в Россию. Позже стало известно, что призыв об эвакуации главари самопровозглашенных республик записали за два дня до эскалации, 16 февраля.

Мужчин в возрасте 18-65 лет не выпускают с временно оккупированной территории Украины в РФ.

Эскалация на востоке Украины совпадает с проведением Москвой масштабных учений стратегических сил сдерживания, включая Черное море, где к тому же происходит de facto частично блокада украинских портов

Геополитическое измерение

Россия требует, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО.

15 февраля Государственная Дума РФ обратилась к президенту с призывом признать независимость т.н. ЛДНР.

16 февраля на заседании СБ ООН постпред РФ обвинял Украину в проведении "геноцида" против русскоязычных на Донбассе.

США публично предупреждали о вероятности создания Россией casus belli, в частности, фальсифицированной атаки, возможном использовании химического оружия и т.д.

Внеочередное заседание ТКГ, созванное на 18:00 18 февраля по инициативе Координатора ОБСЕ в ТКГ, не состоялось из-за отказа российской стороны.

Владимир Путин призвал Украину сесть за стол переговоров с т.н. ЛДНР.

Возможные сценарии

Сравнивая возможности и имеющиеся ресурсы ударных группировок РФ у границ Украины с потенциалом Украины по всеобъемлющей обороне во главе с Вооруженными Силами, эксперты ЦОС считают реализацию РФ сценария "полномасштабного вторжения" маловероятным.

Однако остается угроза проведения ограниченных операций группировками Российской Федерации. Наиболее уязвимыми остаются восточное направление (ОРДЛО) и Азово-Черноморский регион.

Также сохраняется значительный риск российских атак в инфо- и кибер-пространстве Украины.

По состоянию на сегодняшний день РФ раздала более 600 тысяч паспортов. Поэтому Россия под предлогом "защиты российских граждан" может вторгнуться на восток Украины. Для этого на оккупированных территориях могут быть совершены новые провокации.

После этого может быть проведена локальная наступательная операция с целью расширения территории ЛНР/ДНР в пределах административных границ Луганской и Донецкой областей.

Это будет означать открытое участие РФ в боевых действиях.

Выводы

Эскалация ситуации на Донбассе преследует цель расшатать единство во взглядах западных стран (прежде всего ФРГ и Франции) и усилить давление на Украину в принятии российской интерпретации договоренностей.

Кремль рассматривает возможность усугубить внутригосударственный кризис внутри Украины и создать предпосылки для своего военного вмешательства.

Компромиссы в виде договоренностей с Россией уже вызвали невосприятие украинского общества, а вероятная реакция Президента Украины несет в себе две угрозы. Если она будет воспринята украинским обществом недостаточно сильной, особенно на фоне потерь людей и территории, то повлечет за собой внутриполитический кризис. Если же будет мощной, то может стать легитимизацией вмешательства для РФ.

Не получив желаемого ответа на гарантии безопасности и отказ Украины от планов присоединиться к Альянсу НАТО, в Кремле могут решить, что открытое локальное вторжение в Украину в политическом смысле перевесит экономические и другие потери.

Цель таких действий будет разрушить поддержку Украины, заставить Запад "спасти" существование государства и предупредить негативные последствия большой войны в Европе за счет "компромисса".

В военном плане РФ будет пытаться нанести как можно больше ущерба наиболее боеспособным силам и средствам, центрам управления и критической инфраструктуре, чтобы отбросить оборонный потенциал Украины на годы назад.

Неразыгранной картой Путина остаются т.н. ЛДНР.

Кремль может воспользоваться инициативой Государственной Думы и признать независимость российских прокси-образований в Донецке и Луганске. Параллельно с этим, он может подписать "договоры" с "республиками" либо о безопасности (по типу заключенных с Абхазией и Южной Осетией) с размещением ВС РФ на оккупированных территориях (фактической заменой шевронов с триколорами на одностроях т.н. 1 и 2 армейских корпусов), или о введении миротворцев – российских, российско-белорусских или ОДКБ.

Кремль не доволен ответом США и их союзников по НАТО на требования предоставить РФ гарантии безопасности, а также давление со стороны Запада, направленное на деэскалацию ситуации на границах Украины. Следовательно, Москва пытается доказать, что не уступит в своих принципах, даже под давлением мер сдерживания со стороны США.

В свете вышеперечисленных событий и фактов, критически важной остается сплоченная позиция Украины и западных партнеров.