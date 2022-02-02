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США: У РФ нет права вето на членство Украины в НАТО, это дело Украины и Альянса

Среда, 2 февраля 2022, 00:30
США: У РФ нет права вето на членство Украины в НАТО, это дело Украины и Альянса
ФОТО: GETTY IMAGES

Россия не может применять право вето на решение Украины присоединиться к НАТО, поскольку любое решение о членстве в Альянсе касается конкретного государства и НАТО.

Источник: пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Отмечается, что решение Украины присоединиться к НАТО – это дело исключительно 30-ти государств-членов Альянса и Украины – и "должно зависеть от Украины, с кем она себя ассоциирует". Кирби отметил, что Украина продолжает проводить реформы для того, чтобы соответствовать стандартам НАТО, и США помогают ей в этом процессе.

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Прямая речь Кирби: "Это не тот случай, когда Путин (президент РФ Владимир Путин – ред,) имеет право вето. Это так не работает".

Что предшествовало:

  • 26 января НАТО официально отказал России в выполнении требования не принимать Украину в Альянс.
  • 1 февраля Путин заявил, что вступление Украины в НАТО создаст угрозу военного конфликта России с Альянсом из-за Крыма. США и НАТО игнорируют обеспокоенность России, говоря о праве других стран вступать в Альянс, заявил Путин, добавив, что "нельзя укреплять безопасность одних стран за счет других".

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Темы: НАТОСШАРосcия
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