США: У РФ нет права вето на членство Украины в НАТО, это дело Украины и Альянса

Россия не может применять право вето на решение Украины присоединиться к НАТО, поскольку любое решение о членстве в Альянсе касается конкретного государства и НАТО.

Источник: пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Отмечается, что решение Украины присоединиться к НАТО – это дело исключительно 30-ти государств-членов Альянса и Украины – и "должно зависеть от Украины, с кем она себя ассоциирует". Кирби отметил, что Украина продолжает проводить реформы для того, чтобы соответствовать стандартам НАТО, и США помогают ей в этом процессе.

Прямая речь Кирби: "Это не тот случай, когда Путин (президент РФ Владимир Путин – ред,) имеет право вето. Это так не работает".

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