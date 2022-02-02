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США: РФ не має права вето на членство України в НАТО, це справа України і Альянсу

Середа, 2 лютого 2022, 01:30
ФОТО: GETTY IMAGES

Росія не може застосовувати право вето на рішення України приєднатися до НАТО, оскільки будь-яке рішення щодо членства в Альянсі стосується конкретної держави та НАТО.

Джерело: речник Пентагону Джон Кірбі, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Зазначається, що рішення України приєднатися до НАТО - це справа виключно 30-ти держав-членів Альянсу та України – і "має залежати від України, з ким вона себе асоціює". Кірбі зауважив, що Україна продовжує виконувати реформи для того, щоби відповідати стандартам НАТО, і США допомагають їй у цьому процесі.

Пряма мова Кірбі: "Це не є тим випадком, коли Путін (президент РФ Володимир Путін – ред,) має право вето. Це так не працює".

Що передувало:

  • 26 січня НАТО офіційно відмовив Росії у виконанні вимоги не приймати Україну до Альянсу.
  • 1 лютого Путін заявив, що вступ України до НАТО створить загрозу воєнного конфлікту Росії з Альянсом через Крим.  США та НАТО ігнорують занепокоєння Росії, говорячи про право інших країн вступати до Альянсу, заявив Путін, додавши, що  "не можна зміцнювати безпеку одних країн за рахунок інших".

Теми: НАТОСШАРосія
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