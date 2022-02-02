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США: РФ не має права вето на членство України в НАТО, це справа України і Альянсу

Середа, 2 лютого 2022, 00:30
США: РФ не має права вето на членство України в НАТО, це справа України і Альянсу
ФОТО: GETTY IMAGES

Росія не може застосовувати право вето на рішення України приєднатися до НАТО, оскільки будь-яке рішення щодо членства в Альянсі стосується конкретної держави та НАТО.

Джерело: речник Пентагону Джон Кірбі, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Зазначається, що рішення України приєднатися до НАТО - це справа виключно 30-ти держав-членів Альянсу та України – і "має залежати від України, з ким вона себе асоціює". Кірбі зауважив, що Україна продовжує виконувати реформи для того, щоби відповідати стандартам НАТО, і США допомагають їй у цьому процесі.

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Пряма мова Кірбі: "Це не є тим випадком, коли Путін (президент РФ Володимир Путін – ред,) має право вето. Це так не працює".

Що передувало:

  • 26 січня НАТО офіційно відмовив Росії у виконанні вимоги не приймати Україну до Альянсу.
  • 1 лютого Путін заявив, що вступ України до НАТО створить загрозу воєнного конфлікту Росії з Альянсом через Крим.  США та НАТО ігнорують занепокоєння Росії, говорячи про право інших країн вступати до Альянсу, заявив Путін, додавши, що  "не можна зміцнювати безпеку одних країн за рахунок інших".

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Теми: НАТОСШАРосія
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