США: РФ не має права вето на членство України в НАТО, це справа України і Альянсу
Середа, 2 лютого 2022, 01:30
Росія не може застосовувати право вето на рішення України приєднатися до НАТО, оскільки будь-яке рішення щодо членства в Альянсі стосується конкретної держави та НАТО.
Джерело: речник Пентагону Джон Кірбі, якого цитує "Укрінформ"
Деталі: Зазначається, що рішення України приєднатися до НАТО - це справа виключно 30-ти держав-членів Альянсу та України – і "має залежати від України, з ким вона себе асоціює". Кірбі зауважив, що Україна продовжує виконувати реформи для того, щоби відповідати стандартам НАТО, і США допомагають їй у цьому процесі.
Пряма мова Кірбі: "Це не є тим випадком, коли Путін (президент РФ Володимир Путін – ред,) має право вето. Це так не працює".
Що передувало:
- 26 січня НАТО офіційно відмовив Росії у виконанні вимоги не приймати Україну до Альянсу.
- 1 лютого Путін заявив, що вступ України до НАТО створить загрозу воєнного конфлікту Росії з Альянсом через Крим. США та НАТО ігнорують занепокоєння Росії, говорячи про право інших країн вступати до Альянсу, заявив Путін, додавши, що "не можна зміцнювати безпеку одних країн за рахунок інших".