США: РФ не має права вето на членство України в НАТО, це справа України і Альянсу
Середа, 2 лютого 2022, 00:30
Росія не може застосовувати право вето на рішення України приєднатися до НАТО, оскільки будь-яке рішення щодо членства в Альянсі стосується конкретної держави та НАТО.
Джерело: речник Пентагону Джон Кірбі, якого цитує "Укрінформ"
Деталі: Зазначається, що рішення України приєднатися до НАТО - це справа виключно 30-ти держав-членів Альянсу та України – і "має залежати від України, з ким вона себе асоціює". Кірбі зауважив, що Україна продовжує виконувати реформи для того, щоби відповідати стандартам НАТО, і США допомагають їй у цьому процесі.
Реклама:
Пряма мова Кірбі: "Це не є тим випадком, коли Путін (президент РФ Володимир Путін – ред,) має право вето. Це так не працює".
Що передувало:
- 26 січня НАТО офіційно відмовив Росії у виконанні вимоги не приймати Україну до Альянсу.
- 1 лютого Путін заявив, що вступ України до НАТО створить загрозу воєнного конфлікту Росії з Альянсом через Крим. США та НАТО ігнорують занепокоєння Росії, говорячи про право інших країн вступати до Альянсу, заявив Путін, додавши, що "не можна зміцнювати безпеку одних країн за рахунок інших".
ВІДЕО ДНЯ