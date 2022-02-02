Четверг в Украине будет с умеренными морозами и осадками

В четверг ожидаются умеренные ночные морозы, а днем ​​температура будет колебаться около нуля.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Прямая речь Диденко: "Четверг в Украине получит от атмосферы всего понемногу. На Западе, на севере будет выпадать снег.

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На Николаевщине, в Днепре с районами, на Запорожье, в Крыму, Луганщине и Донбассе - мокрый снег и дождь. В центральных областях, в Одесской, Херсонской, Сумской, Харьковской - без существенных осадков.

На дорогах или "каша", или гололедица - водители, не гоните сильно, потому что и скользко, и доброчесным гражданам новые ботинки заляпаете".

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Подробности: Ожидается, что температура воздуха в течение четверга будет колебаться в пределах от 3 мороза до 2 градусов тепла. На Юге и в восточных областях будет завтра теплее, +2+6 градусов.

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В Киеве 3 февраля будет падать периодически снег. На дорогах также гололедица. В ближайшую ночь -2-5 градусов, днем ​​в четверг в столице от 2 мороза до 1 тепла.