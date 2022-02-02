Зеленский отреагировал на скандал с Трухиным: Ты – депутат, ты являешься примером

Президент Владимир Зеленский отреагировал на расследование "Украинской правды" о прикрывании причастности народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина к ДТП с 6 пострадавшими.

Источник: facebook-трансляция совместного брифинга Зеленского и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте

Прямая речь журналистки: "Украинская правда" вчера обнародовала видео, где Трухин пытается избежать ответственности за ДТП, пытается скрыться с места происшествия. Есть уже реакция Генерального прокурора, "Слуги народа" инициируют внеочередное заседание (Верховной Рады по его исключению из состава фракции – ред.). Ваша позиция по этому поводу интересна".

Прямая речь Зеленского: "Я полностью поддерживаю реакцию Давида Арахамии – личную реакцию, партии "Слуга народа". Я думаю, что все единогласно, мне кажется, поддержат, чтобы исключить господина Трухина из партии "Слуга народа"".

Это вопрос справедливости. Несмотря на то, что депутат ты или любой чиновник, любой человек любой профессии – все должны быть равны перед законом. И потому все должны отвечать. И все, поверьте мне, точно будут отвечать за это, несмотря на то, какой это проступок или это серьезное правонарушение.

Во-первых, ты – депутат, ты являешься примером. И потому должен нести особую ответственность.

Я ожидаю именно такой реакции наших правоохранителей и депутатов партии "Слуга народа".

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