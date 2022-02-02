Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский отреагировал на скандал с Трухиным: Ты – депутат, ты являешься примером

Среда, 2 февраля 2022, 12:55
Президент Владимир Зеленский в Мариинском дворце на совместной пресс-конференции. Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский отреагировал на расследование "Украинской правды" о прикрывании причастности народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина к ДТП с 6 пострадавшими.

Источник: facebook-трансляция совместного брифинга Зеленского и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте

Прямая речь журналистки: "Украинская правда" вчера обнародовала видео, где Трухин пытается избежать ответственности за ДТП, пытается скрыться с места происшествия. Есть уже реакция Генерального прокурора, "Слуги народа" инициируют внеочередное заседание (Верховной Рады по его исключению из состава фракции – ред.). Ваша позиция по этому поводу интересна".

Прямая речь Зеленского: "Я полностью поддерживаю реакцию Давида Арахамии – личную реакцию, партии "Слуга народа". Я думаю, что все единогласно, мне кажется, поддержат, чтобы исключить господина Трухина из партии "Слуга народа"".

Это вопрос справедливости. Несмотря на то, что депутат ты или любой чиновник, любой человек любой профессии – все должны быть равны перед законом. И потому все должны отвечать. И все, поверьте мне, точно будут отвечать за это, несмотря на то, какой это проступок или это серьезное правонарушение.

Во-первых, ты – депутат, ты являешься примером. И потому должен нести особую ответственность.

Я ожидаю именно такой реакции наших правоохранителей и депутатов партии "Слуга народа".

Знать больше: "Я сейчас тихонько уйду в лес". УП публикует видео полицейских с места ДТП Трухина

Предыстория:

  • 23 августа 2021 года народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП. По данным СМИ, нардеп был пьян и спровоцировал аварию по дороге из Полтавы в Киев.
  • 1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование по ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. На видео из нагрудной камеры полицейского, которое опубликовала "Украинская правда", Трухин говорил прибывшему на место аварии патрульному полицейскому: "Сергей, иди сюда. Давай я тихонько пойду сейчас в лес. Я с Денисом поговорю. С Монастырским". Затем он предложил полицейскому "150 тысяч бонуса", которые лежали в машине, чтобы правоохранители помогли ему скрыться с места происшествия и оформили в качестве пассажира.
  • Министерство внутренних дел на это заявило, что информация о том, что "слуга народа" Александр Трухин после ДТП пытался договориться с главой МВД Денисом Монастырским, не соответствует действительности. В ведомстве добавили, что полицейские добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию этого ДТП, а дальше дело расследует ДБР.
  • Государственное бюро расследований заявилот, что не имело в своем распоряжении видео по ДТП с участием нардепа Александра Трухина из нагрудной камеры полицейского, которое опубликовала "Украинская правда". Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова начала новое уголовное производство после огласки из-за расследования "УП".
  • 2 февраля Трухина исключили из "Слуги народа". 

Денис Карловский, УП
Темы: ТрухинЗеленскийСлуга народаДТП


powered by lun.ua
Главное сегодня

Объявили номинантов на премию "Оскар-2022"

Зеленский ответил Путину на "терпи, моя красавица": это уже перебор

фотоРоскошную яхту Путина за 87 млн ​​евро "эвакуировали" из порта Гамбурга – СМИ

Прописка, справка о несудимости и техпаспорта: какие услуги появились в "Дії"

Ющенко обратился к украинцам

Вакцинированные пенсионеры получат от государства бесплатные смартфоны – правительство

Все новости...
Трухин
"Слуги" начали сбор подписей за внеочередное заседание по Трухину и другим
Трухин пытался договориться с патрульными: "Я вам отгружу 150 тысяч бонуса"
Дело Трухина: ГБР говорит, что у них не было видео, которое сняли полицейские
Последние новости
17:17
За неделю действия указа отстранили более 7,5 тысяч непривитых сотрудников – Минздрав
16:54
Макрон: Европе нужен диалог о новых общих гарантиях безопасности
16:52
УЗ и Alstom подписали меморандум о взаимопонимании
16:51
Суд избирает меру пресечения Кузьминых: нардеп вернулся в Киев
16:43
В Луганской области задержали очередного "казака", воевавшего на стороне боевиков
16:28
Парламент Японии принял резолюцию в поддержку Украины – ВР
16:05
Объявили номинантов на премию "Оскар-2022"
16:03
Макрон в Киеве: Минские соглашения – единственный путь, который позволит установить мир
15:58
Зеленский ответил Лукашенко на угрозы остановить поставки энергоресурсов
15:49
Французская Alstom поставит Украине 130 локомотивов на 900 миллионов евро – Зеленский
Все новости...