Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина и Нидерланды согласовали действия по сдерживанию РФ от дальнейшей агрессии - МИД

Среда, 2 февраля 2022, 13:03

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра на переговорах в Киеве согласовали действия по сдерживанию РФ от дальнейшей агрессии.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, пишет "Европейская правда".

Нидерландский министр подтвердил, что Нидерланды решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и осуждают агрессию России.

Кулеба подробно проинформировал его об агрессивных действиях России, угрожающих Украине, НАТО и ЕС.

Министр отметил важность укрепления обороноспособности Украины, включая поставки оборонного оружия.

Отдельной темой разговора стало сотрудничество в рамках Крымской платформы, взаимодействие в областях кибербезопасности и противодействие российской дезинформации.

Стороны уделили особое внимание совместной работе по установлению справедливости за сбивание пассажирского самолета рейса МН17 и привлечение к ответственности виновных в этом преступлении.

Министры обсудили процесс дальнейшей европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Как сообщалось, в Украину прибыли с визитом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и министр иностранных дел Вопке Хукстра.

На днях некоторые депутаты парламента Нидерландов, в том числе представитель правящей политсилы Марка Рютте, высказались за предоставление Украине оборонного оружия.

Темы: НидерландыУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Объявили номинантов на премию "Оскар-2022"

Зеленский ответил Путину на "терпи, моя красавица": это уже перебор

фотоРоскошную яхту Путина за 87 млн ​​евро "эвакуировали" из порта Гамбурга – СМИ

Прописка, справка о несудимости и техпаспорта: какие услуги появились в "Дії"

Ющенко обратился к украинцам

Вакцинированные пенсионеры получат от государства бесплатные смартфоны – правительство

Все новости...
Нидерланды
В парламенте Нидерландов выступили за предоставление Украине оборонительного оружия
МИД отреагировал на решение крымских музеев по поводу "скифского золота"
Нидерланды ослабляют Covid-ограничения, несмотря на "Омикрон"
Последние новости
17:17
За неделю действия указа отстранили более 7,5 тысяч непривитых сотрудников – Минздрав
16:54
Макрон: Европе нужен диалог о новых общих гарантиях безопасности
16:52
УЗ и Alstom подписали меморандум о взаимопонимании
16:51
Суд избирает меру пресечения Кузьминых: нардеп вернулся в Киев
16:43
В Луганской области задержали очередного "казака", воевавшего на стороне боевиков
16:28
Парламент Японии принял резолюцию в поддержку Украины – ВР
16:05
Объявили номинантов на премию "Оскар-2022"
16:03
Макрон в Киеве: Минские соглашения – единственный путь, который позволит установить мир
15:58
Зеленский ответил Лукашенко на угрозы остановить поставки энергоресурсов
15:49
Французская Alstom поставит Украине 130 локомотивов на 900 миллионов евро – Зеленский
Все новости...