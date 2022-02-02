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Зеленский: Все вооружение от западных партнеров – для защиты

Среда, 2 февраля 2022, 13:27
Зеленский и Рютте. фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что все вооружение, поставляемое западными партнерами Украине, необходимо для защиты.

Источник: глава государства на совместном брифинге с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве 2 февраля

Прямая речь: "После того, как была оккупирована часть наших территорий, мы наращиваем уровень нашей боеспособности и способности нашей армии. Мы фундаментально понимаем, что нам нужно. Я не готов сегодня публично говорить, с какой страной о чем мы детально договариваемся и что мы получаем. Для нас очень важно, что все это оружие, это все – защита.

Мы думаем только о мире. Мы думаем только о деоккупации территорий и только дипломатическим путем. Мы говорим о том, что больше мы не отдадим ни одного участка нашей земли, не отдадим наши территории, какая бы цена этого дела ни была".

Валентина Романенко, УП
Темы: Зеленскийвойна


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