Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Все вооружение от западных партнеров – для защиты

Среда, 2 февраля 2022, 12:27
Зеленский: Все вооружение от западных партнеров – для защиты
Зеленский и Рютте. фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что все вооружение, поставляемое западными партнерами Украине, необходимо для защиты.

Источник: глава государства на совместном брифинге с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве 2 февраля

Прямая речь: "После того, как была оккупирована часть наших территорий, мы наращиваем уровень нашей боеспособности и способности нашей армии. Мы фундаментально понимаем, что нам нужно. Я не готов сегодня публично говорить, с какой страной о чем мы детально договариваемся и что мы получаем. Для нас очень важно, что все это оружие, это все – защита.

Реклама:

Мы думаем только о мире. Мы думаем только о деоккупации территорий и только дипломатическим путем. Мы говорим о том, что больше мы не отдадим ни одного участка нашей земли, не отдадим наши территории, какая бы цена этого дела ни была".

Валентина Романенко, УП
Темы: Зеленскийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Зеленский
Партнеры пообещали Украине больше "гепардов" для защиты энергосети – президент
Украина начнет переговоры с Японией о "гарантиях безопасности" – Зеленский
Зеленский поручил обновить систему профессиональных праздников: Смешивание смыслов
Последние новости
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: