Зеленский: Все вооружение от западных партнеров – для защиты

Президент Владимир Зеленский отмечает, что все вооружение, поставляемое западными партнерами Украине, необходимо для защиты.

Источник: глава государства на совместном брифинге с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве 2 февраля

Прямая речь: "После того, как была оккупирована часть наших территорий, мы наращиваем уровень нашей боеспособности и способности нашей армии. Мы фундаментально понимаем, что нам нужно. Я не готов сегодня публично говорить, с какой страной о чем мы детально договариваемся и что мы получаем. Для нас очень важно, что все это оружие, это все – защита.

Мы думаем только о мире. Мы думаем только о деоккупации территорий и только дипломатическим путем. Мы говорим о том, что больше мы не отдадим ни одного участка нашей земли, не отдадим наши территории, какая бы цена этого дела ни была".