Боевики на Донбассе жалуются на "киевские минирования"

Пророссийские боевики на Донбассе заявляют, что получают сообщения, в том числе с подконтрольной Киеву территории, о минировании заведений в разных городах в ОРДЛО.

Источник: сообщение информационных ресурсов боевиков ОРДО

Подробности: В сообщении указывается о заминировании учебных заведений в Донецке, Горловке, Енакиево и Макеевке.

Также якобы аналогичную информацию опубликовали "руководители администраций" Ждановки, Кировского, Иловайска, Докучаевска, Харцызска и Новоазовского района.

Боевики заявляют, что за неделю это третий случай, когда "поступает информация о заминировании зданий в ДНР". Также они заявляют, что часть звонков поступила с подконтрольной Киеву территории.

Предыстория: