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Боевики на Донбассе жалуются на "киевские минирования"

Среда, 2 февраля 2022, 12:43
Боевики на Донбассе жалуются на киевские минирования
Фото: "Слово і діло"

Пророссийские боевики на Донбассе заявляют, что получают сообщения, в том числе с подконтрольной Киеву территории, о минировании заведений в разных городах в ОРДЛО.

Источник: сообщение информационных ресурсов боевиков ОРДО

Подробности: В сообщении указывается о заминировании учебных заведений в Донецке, Горловке, Енакиево и Макеевке.

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Также якобы аналогичную информацию опубликовали "руководители администраций" Ждановки, Кировского, Иловайска, Докучаевска, Харцызска и Новоазовского района.

Боевики заявляют, что за неделю это третий случай, когда "поступает информация о заминировании зданий в ДНР". Также они заявляют, что часть звонков поступила с подконтрольной Киеву территории.

Предыстория:

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  • Украинская разведка имеет доказательства того, что Россия перегруппировывает вооруженные подразделения на временно оккупированной территории Донбасса и Луганщины.

Темы: Донбассминирование
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