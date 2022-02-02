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Премьер Нидерландов рассказал, как они готовы поддержать Украину

Среда, 2 февраля 2022, 12:56
Премьер Нидерландов рассказал, как они готовы поддержать Украину
Флаг Нидерландов. Фото pixabay.com

Нидерланды предлагают Украине помощь в отражении кибератак, с которыми наше государство в последнее время сталкивается все чаще.

Об этом на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве рассказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что главной темой его разговора с президентом Зеленским стала тревожная ситуация вокруг украинских границ.

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По словам Рютте, Нидерланды выступают за деэскалацию, диалог между США и НАТО и Россией, а также поддерживают усилия в Нормандском формате.

"Я надеюсь, что этот диалог даст решение. Если нет – тогда Нидерланды абсолютно четко говорят: дальнейшая агрессия в отношении Украины будет иметь серьезные последствия. Мы работаем в Европе в партнерстве с Соединенными Штатами для того, чтобы подготовить мощные пакеты санкций", – отметил Рютте.

Между тем, сказал Рютте, Нидерланды готовы оказать необходимую поддержку Украине.

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"Нидерланды будут поддерживать Украину, как могут. Мы предлагаем свою помощь для отражения кибернападений. Мы говорили об экономических отношениях. Они крепкие и процветающие… Мы отреагировали на пандемию и будем говорить дальше, как мы можем развивать наши двусторонние отношения. Здесь можно многое сделать", – сказал нидерландский премьер.

Как сообщалось, визит премьера Нидерландов в Украину – первый за 17 лет.

Темы: НидерландыУкраина
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