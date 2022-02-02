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Премьер Нидерландов рассказал, как они готовы поддержать Украину

Среда, 2 февраля 2022, 13:56
Флаг Нидерландов. Фото pixabay.com

Нидерланды предлагают Украине помощь в отражении кибератак, с которыми наше государство в последнее время сталкивается все чаще.

Об этом на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве рассказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что главной темой его разговора с президентом Зеленским стала тревожная ситуация вокруг украинских границ.

По словам Рютте, Нидерланды выступают за деэскалацию, диалог между США и НАТО и Россией, а также поддерживают усилия в Нормандском формате.

"Я надеюсь, что этот диалог даст решение. Если нет – тогда Нидерланды абсолютно четко говорят: дальнейшая агрессия в отношении Украины будет иметь серьезные последствия. Мы работаем в Европе в партнерстве с Соединенными Штатами для того, чтобы подготовить мощные пакеты санкций", – отметил Рютте.

Между тем, сказал Рютте, Нидерланды готовы оказать необходимую поддержку Украине.

"Нидерланды будут поддерживать Украину, как могут. Мы предлагаем свою помощь для отражения кибернападений. Мы говорили об экономических отношениях. Они крепкие и процветающие… Мы отреагировали на пандемию и будем говорить дальше, как мы можем развивать наши двусторонние отношения. Здесь можно многое сделать", – сказал нидерландский премьер.

Как сообщалось, визит премьера Нидерландов в Украину – первый за 17 лет.

Темы: НидерландыУкраина


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