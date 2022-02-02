Кулеба хочет от ЕС больше конкретики по санкциям против РФ

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал ЕС предоставить больше конкретики по санкциям в случае военной эскалации со стороны РФ и донести до россиян содержание этих санкций.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал на брифинге для иностранных журналистов.

По словам министра, лучше всего, что ЕС и его государства-члены могут сделать сейчас три вещи.

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"Первое – оставайтесь твердыми и единственными в непринятии российских ультиматумов и требований" - заявил он.

"Второе – финализируйте перечень санкций, которые вы готовы наложить в случае военной эскалации со стороны России и сделайте его доступным для россиян, чтобы они увидели, что ожидает их. Потому что до сих пор мы слышали дискуссии о серьезности санкций, но пора переходить к конкретике, в противном случае Россия может подумать, что все это блеф", - подчеркнул Кулеба.

Третьим элементом, по словам министра, является помощь Украине в укреплении ее обороны, в частности, в сфере кибербезопасности.

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"Каждая страна сама может выбрать наиболее приемлемый для себя путь помощи Украине. Кто-то может предоставлять оружие, другие могут сосредоточиться на амуниции, но самое важное, что каждый демонстрирует политическую волю укреплять защиту Украины" - отметил министр.

Ранее сообщалось, что на этой неделе Еврокомиссия завершит работу над пакетом мощных потенциальных санкций против Российской Федерации.

Официально в Еврокомиссии не сообщали никаких деталей потенциальных санкций.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель отметил, что "частью сдерживания будет не давать информацию", однако заверил, что их применят "в надлежащий момент".

Источники европейских СМИ при этом сообщали, что страны ЕС продолжают расходиться во мнениях относительно того, как реагировать на разные сценарии, и обсуждают, какие действия РФ будут считаться вторжением.