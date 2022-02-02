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Украина получит первую партию лекарства от Covid "Молнупиравир" уже на этой неделе

Среда, 2 февраля 2022, 19:51
ляшко, фото минздрава

Министерство здравоохранения ожидает поставки первых 60 тысяч курсов препарата "Молнупиравир" для лечения COVID-19 в субботу 5 февраля.

Источник: глава Минздрава Виктор Ляшко во время заседания комитета Совета по вопросам здоровья нации, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Ляшко: "Ожидаем первую поставку 60 тыс. курсов в субботу препарата "Молнупиравир", который был законтрактован нами.

Это противовирусный препарат прямого действия.

Подробности: Он добавил, что первую партию препарата Ремдесевир для лечения COVID-19 уже развезли по регионам.

Напомним: Минздрав подписал соглашение на закупку 300 тысяч курсов препарата "Молнупиравир", используемого для лечения Covid-19.

Темы: коронавируслекарстваЛяшко Виктор


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